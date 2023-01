Mesmo com o lançamento do novo Windows, a Microsoft não abandonou a sua versão que trouxe uma nova vida a este sistema, o Windows 10. Este continua com suporte e a ser comercializado, mesmo com a atualização gratuita e acessível a todos.

Apesar de ter ainda uma quota elevada de mercado, a Microsoft parece estar agra a começar a marcar o seu fim, de forma discreta. Para isso anunciou agora que vai deixar de vender esta versão no final de janeiro.

Será que começou o fim do Windows 10?

Os dados são claros e mostram que o Windows 10 é ainda um sistema que os utilizadores adotaram de forma alargada. Tem já uma quota de mercado de 67.95%, bem longe dos mais discretos 16.97% do Windows 11, olhando aos valores de dezembro de 2022.

Ainda assim, e porque a data para o seu fim está marcada, a Microsoft parece querer iniciar o processo para terminar o Windows 10. A prova disso é que parece estar a terminar de oferecer aos seus clientes as versões Home e Pro, pelo menos para venda no seu site.

Mais informações sobre o Windows 10 31 de janeiro de 2023 será o último dia em que esta transferência do Windows 10 estará disponível para venda. O Windows 10 continuará a ter suporte com atualizações de segurança que ajudam a proteger o seu PC contra vírus, spyware e outro malware até 14 de outubro de 2025.

Microsoft vai deixar de vende esta versão

Esta é uma informação que está presente no site da marca e que indica que no próximo dia 31 de janeiro irá parar de vender o Windows 10 e oferecendo apenas a versão seguinte. A Microsoft não ofereceu mais informações sobre esta nova medida que vai tomar já no final do mês.

Ainda que deixe de estar disponível por este canal, isso não indica que o sistema da Microsoft deixe de ser colocado em novos equipamentos. Os seus acordos com os OEM podem garantir que este sistema continue a ser colocado em máquinas que não tenham os requisitos mínimos para o Windows 11.

Alternativa será mesmo o novo Windows 11

Algo que garante é que o suporte para o seu sistema vai ser mantido e que é que vai garantir as atualizações de segurança necessárias. Mesmo estas não vão ser eternas e ficam garantidas até ao dia 14 de outubro de 2025, momento em que o Windows 10 deixa de ser suportado pela Microsoft.

Este é um momento importante para o sistema da Microsoft. Ao deixar de ser vendido pela Microsoft, começa o seu processo de fim, para dentro de 2 anos desparecer completamente do suporte e da gestão da gigante do software.