O mercado das placas gráficas está recheado com exemplares de peso e, no meio de tantas ofertas, há alguns modelos mais poderosos (e mais caros também!). Os exemplares da Nvidia são de facto os mais populares do mercado, contudo os chips da AMD também têm tido bastante sucesso entre os utilizadores. Para além disso, a Intel também tem agora alguns modelos, os quais têm tido uma boa aceitação por parte dos consumidores.

Neste sentido, há agora informações sobre quais foram as placas gráficas mais vendidas na passada semana. Vamos então conhecer os modelos mais adquiridos no mercado.

TOP: As placas gráficas mais vendidas da última semana

De acordo com as últimas informações, ficamos agora a conhecer quais foram as placas gráficas mais vendidas da última semana. Os dados foram obtidos através da Alemanha, nomeadamente pela loja Mindfactory.

No total conseguiu-se obter um TOP com 21 modelos de placas gráficas, para todos os gostos e carteiras e os valores são então referentes à última semana deste mês de janeiro. E, para os mais atentos, os resultados acabam por ser surpreendentes. Veja então a lista que foi publicada na rede social Twitter.

Tal como vemos na lista, tanto as gráficas Nvidia como as da AMD ocupam vários os lugares na mesma. A GPU mais vendida é a nova GeForce RTX 4070 Ti, com 280 unidades vendidas, em segundo lugar aparece a GeForce RTX 3060 (255 unidades), ambas da Nvidia, e a medalha de bronze pertence ao modelo Radeon RX 6700 XT da AMD, que vendeu 180 exemplares.

A lista continua com a RX 6600 (130), a nova RX 7900 TXT (120), a RX 6800 (110), a RTX 3060 Ti (110), a nova RX 7900 XT (100), a nova RTX 4090 (90), a RTX 3070 Ti (70), a nova RTX 4080 (70), a RX 6750 XT (50), a RX 6500 XT (45), a RX 6650 XT (40) e a RTX 3050 (30). Os últimos cinco lugares são ocupados pela GTX 1660 Super (20), a GT 710 (20), a RX 6950 XT (20), a RX 6400 (10) e a RTX 3080 (10).