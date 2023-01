O e-faturas é uma ferramenta que já todos nos habituámos a usar para gerir uma parte importante das nossas obrigações fiscais. É nesta app que podemos controlar as faturas que nos são emitidas e que vamos acumulando ao longo do ano.

Como qualquer ferramenta com este grau de importância para os seus utilizadores, tem de ser atualizada de forma constante. A mais recente novidade anunciada veio para a versão Android e permite aos utilizadores carregar as suas faturas sem NIF.

Uma app essencial para os contribuintes

São muitas as apps que o estado português disponibiliza aos seus cidadãos e que são úteis e essenciais. Estas focam-se em várias áreas da sociedade e permitem que muitas das questões e obrigações sejam tratadas de forma remota e simples para todos.

No caso da Autoridade Tributária e Aduaneira, a app e-fatura é uma das suas mais importantes. É aqui que os contribuintes podem consultar as suas faturas e gerir as suas associações, conseguindo validar muita da sua informação associada aos impostos.

Novidade na versão Android para as faturas

A grande novidade da versão Android é que agora qualquer cidadão pode registar faturas na app e-fatura. Assim, e de forma simples, e possível registar e tornar seu um documento emitido sem NIF, desde que este tenha sido emitido em 2023.

Este é, naturalmente, um processo simples de realizar. O utilizador só precisa de carregar no botão Registar e depois tem acesso ao leitor de códigos QR, que deve apontar para o que está na fatura. Para terminar deve apenas confirmar a informação que vai ser carregada.

e-fatura traz mais para o seu NF

Com esta novidade, os contribuintes vêm alargada a utilidade da app e-fatura, não se limitando apenas a poder gerir as faturas que foram comunicadas. Recebe assim uma utilidade importante e que dá ainda mais liberdade aos contribuintes e utilizadores da app.

Esta melhoria vem complementar as suas capacidades já conhecidas. Tínhamos então a possibilidade de classificar as faturas emitidas e também consultar os benefícios que lhes estão associados e aos seus contribuintes.