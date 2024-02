Inteligência Artificial: 3 soluções que se destacam na MWC2024

Falar em Mobile World Congress (MWC) é falar em Inteligência Artificial! Na edição deste ano, a Inteligência Artificial é a tecnologia que mais se destaca e são muitas (mesmo muitas) as soluções que têm como base esta tecnologia que está a revolucionar o mundo. Hoje mostramos 3 soluções que usam inteligência Artificial e que se estão a destacar no MWC 2024.

Por estes dias temos calcorreado centenas de stands no Mobile World Congress! Em quase todos eles é inevitável não ver soluções baseadas em inteligência artificial. Hoje mostramos aqui 3 soluções que têm chamado à atenção.

#1 - Humanoide com IA

Provavelmente nunca ouviu falar na empresa Etisalat que, segundo as nossas pesquisas, é uma multinacional dos Emirados Árabes Unidos que tem como base do seu negócio serviços de telecomunicações. A Etisalat trouxe ao MWC 2024 várias soluções, sendo que a robô humanoide é a que se tem destacado.

Além de toda a parte robótica, que está muito bem conseguida, sendo que os movimentos e feições assemelham-se muito às de um humano, esta humanoide de nome AMECA interage com muita normalidade com qualquer ser humana. A interação por voz é esta com recurso à Inteligência Artificial. No cérebro deste robô

#2 - AI Phone

É apenas mais um smartphone, mas tem IA. Já imaginou pedir ao seu smartphone sugestões para voos e o smartphone analisar a sua agenda, os preços e outras variáveis e dar-lhe as opções para escolher? Ou então pedir para sugerir uma prenda para o seu filho ou filha e o smartphone um conjunto de opções?

Com o AI Phone é possível, apesar de ainda ser uma inteligência assistida. Quem sabe se no futuro a inteligência artificial já decidirá pelo humano.

#3 - AI Pin hu.ma.me

Chama-se AI Pin hu.ma.me e é um dispositivo da Qualcomm que recorre à Inteligência Artificial sem a necessidade de um PC, smartphone ou smartwatch. É um dispositivo standalone que apenas necessita de acesso à internet e o humano só tem de interagir com o dispositivo.

Todas as respostas ou sugestões são dadas por voz, mas o equipamento tem ainda outra característica muito interessante. Em cenários de silêncio ou que não se pretenda o resultado por voz, o AI Pin hu.ma.me pode projetar a resposta na nossa mão ou numa superfície, como uma mesa ou outro tipo de objeto.

Como referido, no MWC2024 são várias as soluções que têm a Inteligência Artificial como base tecnológica. No entanto, estas três soluções têm ganho destaque pela funcionalidade e também pela simplicidade de uso.