TikTok salta dos smartphones para os carros e estreia-se com a Mercedes

A aplicação do TikTok é a mais instalada nos smartphones Android e iOS em todo o mundo. O sucesso da aplicação está mesmo a roubar utilizadores de aplicações como o Instagram e como o YouTube. Agora prepara-se para dar um salto importante para o segmento automóvel.

Espera-se que no outono o novo Mercedes-Benz E-Class venha com o TikTok instalado. O carro trará uma versão atualizada do sistema de infoentretenimento MBUX, um sistema que em 2024 deverá ser substituído por uma solução própria chamada de MB.OS.

Segundo a informação partilhada, a inclusão do TikTok no carro da Mercedes não será única, contando com outras apps. Além disso, a aposta será principalmente focada no mercado asiático, ainda que venha disponível depois para os outros mercados mais relevantes, como Europa e Estados Unidos.

Sobre esta novidade, Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz, disse que o TikTok na Ásia é "altamente, altamente relevante" e não se pode "esquecer que a idade média de um proprietário do Classe S na China é de cerca de 40 anos ou menos".

Explicou ainda que para incluir as aplicações nos seus carros, são analisadas as exigências e preferências dos diferentes mercados e regiões em termos de música, filmes... "e assim em diante".

Será seguro ter o TikTok disponível num carro?

O sistema MBUX recém-atualizado, que contará com um “super ecrã” que abrange todo o painel, permitirá que os condutores cliquem na app do TikTok e assistam a vídeos apenas quando o carro estiver estacionado.

Os passageiros também poderão entrar em ação porque terão acesso a uma parte do ecrã à sua frente. O ecrã do passageiro tem um campo de visão limitado, o que significa que o motorista não poderá assistir aos vídeos do TikTok nele reproduzidos. Além disso, haverá um sistema de monitorização de condutor para controlar para onde é que ele está a olhar.

Além do TikTok, como já referido, existirão outras apps disponíveis como o Zoom, Angry Birds, o browser Vivaldi e as apps Webex by Cisco. É provável que outros condutores de carros da Mercedes venham também a ter acesso a estas novidades depois do lançamento do carro no outono, através de atualizações de software via OTA.