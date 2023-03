iPhone finalmente recebe um recurso que os Macs têm há 40 anos

Há 40 anos, a Apple lançou nos computadores Mac um recurso que só agora chegou ao iPhone. Não é algo que seja indispensável para a generalidade dos utilizadores. Na verdade, é algo que pode ser útil para um grupo de pessoas com necessidades especiais. Vamos então mostrar como ativar uns determinados sons indicadores.

Ativar Sons de ligar e desligar

Desde o primeiro computador Macintosh, a Apple incluiu um toque de inicialização que soava sempre que a máquina era ligada. Inicialmente, era um som útil para informar que o hardware do computador tinha inicializado corretamente. Ainda é útil para isso, mas também é uma grande parte da identidade do Mac, um som reconhecível da familiaridade da Apple.

Estes são vários dos sons que os Macs traziam:

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/03/todos_sons_mac.mp3

Nunca houve necessidade de um toque de inicialização semelhante no iPhone, mas agora é uma opção no iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. E ativar esta definição traz ao iPhone um som quando se liga e desliga.

Esta opção está no menu da Acessibilidade e serve, sobretudo, utilizadores cegos ou com dificuldades de visão, para poderem ter certeza de que o seu iPhone está a desligar ou a ligar. Apesar disso, é útil para todos os outros pelo mesmo motivo. Também é apenas outro recurso de personalização que os utilizadores podem usar para se diferenciar daqueles com modelos de iPhone mais antigos.

Factos sobre os sons de ligar e desligar?

Eles funcionam apenas nos modelos da série iPhone 14. São sons diferentes. Tocam no mesmo nível de volume não ajustável. O utilizador ouvirá quase sempre, com uma exceção, como veremos. São acompanhados por feedback tátil. O feedback tátil funciona no modo silencioso. O feedback háptico funciona quando o sistema háptico está desativado. O feedback tátil funciona quando a vibração está desativada.

Como ativar os sons de ligar/desligar

A configuração está oculta nas Definições de Acessibilidade. Como tal aceda a Definições -> Acessibilidade -> Áudio/visual e, em seguida, ative a opção "Sons de ligar e desligar".

A partir de agora, ouvirá o som ao desligar e no momento em que o iPhone inicializa. O toque de desligar toca quase sempre que o iPhone desliga, como ao desligar o iPhone usando os botões de hardware, o botão em Definições, Siri ou um atalho no ecrã inicial. No entanto, ele não será reproduzido ao executar uma reinicialização forçada, embora o toque de inicialização soe durante a fase de inicialização.

Uma dica simples, mas que pode ser importante em vários cenários.