Reiniciar o iPhone: Sabia que há um modo secreto de o fazer?

É certo que raramente reinicia o seu iPhone, mas até o deverá fazer mais vezes, isso poderá ajudar a libertar recursos, limpar temporários e obrigar as aplicações e serviços nativos, presos ao arranque, a iniciar a sua atividade. Mas, uma pergunta para jackpot: sabe reiniciar o seu iPhone?

Possivelmente não sabe reiniciar. Sabe sim desligar e voltar a ligar. E esse processo acontece quando pressiona um dos botões de volume e o botão lateral até surgir o nivelador Desligar. Mas vamos ao efetivo método de reiniciar!

Uma simples reinicialização geralmente elimina bugs e falhas temporárias nos dispositivos, e o seu iPhone não é exceção. Ao contrário de um computador, no entanto, não há definição de reinicialização predefinida no iPhone.

Em vez disso, o utilizador desliga totalmente o iPhone e, em seguida, liga-o novamente para forçar uma reinicialização. Acontece que, no entanto, há uma maneira de reiniciar no seu iPhone — está apenas escondido.

Reiniciar o iPhone

Bom, este passo, por mais simples e intuitivo que deva ser, muitas pessoas descontem. Vamos a uma revisão rápida:

Como reiniciar o iPhone X, 11, 12, 13 ou posterior

1 - Mantenha premido um dos botões de volume e o botão lateral até surgir o nivelador Desligar.

2 - Arraste o nivelador e, em seguida, aguarde 30 segundos para o dispositivo desligar. Se o dispositivo estiver bloqueado ou não responder, force o dispositivo a reiniciar.

3 - Para ligar novamente o dispositivo, mantenha premido o botão lateral (no lado direito do iPhone) até ver o logótipo Apple.

Como reiniciar o iPhone 6, 7, 8 ou SE (2.ª ou 3.ª geração)

1 - Mantenha premido o botão lateral até surgir o nivelador Desligar.

2 - Arraste o nivelador e, em seguida, aguarde 30 segundos para o dispositivo desligar. Se o dispositivo estiver bloqueado ou não responder, force o dispositivo a reiniciar.

3 - Para ligar novamente o dispositivo, mantenha premido o botão lateral até ver o logótipo Apple.

Ok, e o modo secreto?

Bom, antes de passarmos para a parte do “secreto”, vamos só deixar outra forma de reiniciar o equipamento, indo a Definições > Geral e escolher Desligar.

Há também a reinicialização forçada: quando o seu iPhone não responde e não pode ser desligado, o utilizador pode pressionar e soltar rapidamente o botão Aumentar Volume, pressionar e soltar rapidamente o botão Diminuir Volume e, em seguida, pressionar e segurar o botão lateral para forçar o seu smartphone Apple a desligar.

Se mantiver o botão lateral pressionado, o iPhone acabará por ligar novamente. No entanto, uma reinicialização forçada ignora as etapas usuais do iOS ao desligar o seu iPhone, então não é a maneira preferida de fazer as coisas.

Então, como se deve reiniciar o iPhone sem o desligar primeiro?

Se o seu iPhone estiver atualizado para pelo menos o iOS 16 (atualmente estamos no iOS 16.2), pode simplesmente pedir à Siri para reiniciar o iPhone por si.

Tudo o que você precisa fazer é desbloquear o seu iPhone e depois dizer algo como “E aí Siri, reinicie o meu iPhone” ou “Hey Siri, restart my iPhone” e o assistente digital responderá em espécie: “Só para confirmar, quer reiniciar este dispositivo?” Ou “ Just to confirm, you want to restart this device?”.

Diga sim ou toque em "Reiniciar" no pop-up, e seu iPhone ficará preto.

Depois de alguns segundos, verá o logotipo da Apple aparecer por conta própria e, depois de algum tempo, o seu ecrã de bloqueio aparecerá novamente.

Caso esteja a pensar, pode também pedir à Siri para desligar o seu telefone, para que não tenha de levantar um dedo para o fazer. No entanto, terá de o arrancar à mão.

Parece que a Apple ainda não descobriu como manter a Siri ativa enquanto o seu smartphone estiver desligado.