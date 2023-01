Existem inúmeros caminhos a seguir se quiser ganhar dinheiro com a Internet, mas talvez a primeira coisa que ocorre à maioria das pessoas é criar um canal no YouTube. Este é um caminho que parece fácil à primeira vista, mas apenas uma pequena percentagem daquelas que o escolhem é bem sucedida. Criar um canal que viralize no YouTube é uma tarefa desafiante, e normalmente terá de se comprometer a fazer uploads consistentes durante um período prolongado. Mas será que vale a pena o esforço?

Quanto é que o YouTube paga por visualização?

Antes de mais nada, nem todos os canais são pagos

Para ganhar dinheiro no YouTube, primeiro tem de se tornar elegível para monetização; isto requer pelo menos 1.000 subscritores e 4.000 horas de visualização. A seguir, precisa de perceber que não existe um salário fixo para os YouTubers.

Cada canal do YouTube ganha uma quantia diferente, dependendo do seu tamanho e do número de espectadores que têm. Vamos ver que fatores influenciam quanto o YouTube paga antes de discutir a ideia principal.

Fatores que influenciam o pagamento do YouTube

Para começar, nem todas as visualizações dos vídeos são contadas como monetizadas; um espectador precisa de ver anúncios durante pelo menos 30 segundos para contar como uma visualização. Este é um fator importante porque significa que não é pago por cada visualização que o seu vídeo recebe.

Os espectadores têm de ficar e assistir ao anúncio durante pelo menos 30 segundos (ou a todos os anúncios se forem inferiores a 30 segundos) para que o seu canal seja pago. Não há muito que possa fazer neste aspeto, exceto esperar que o YouTube mostre anúncios divertidos ao seu público para que este veja uma boa parte do mesmo.

O segundo fator é que o YouTube tem um CPM diferente para diferentes audiências. CPM significa 'custo por mil' e representa a quantia que um anunciante paga por cada 1.000 visualizações de um anúncio. Esta diferença de CPM é baseada na região, e os anúncios de diferentes países pagam quantias diferentes. Por exemplo, a Noruega e a Alemanha são dois países com um CPM elevado.

Por último, quanto mais visualizações obtiver, mais pessoas terão visto os anúncios nos seus vídeos, e assim mais dinheiro receberá do YouTube.

Quanto é que o YouTube paga por visualização - Matemática simplificada

O YouTube cobra aos anunciantes 0,17€ por visualização em média. A empresa paga 68% desta taxa aos YouTubers através do Google AdSense. Esta é uma taxa muito boa, pois significa que, em teoria, receberia 0,11€ por cada visualização e, assim, aproximadamente 111€ por cada 1.000 visualizações.

Contudo, os números nem sempre são tão simples. Algumas pessoas usam adblocks, e uma boa parte daqueles que vêm os anúncios ignoram-nos nos primeiros segundos. Devido a estas razões, e outras, o pagamento real por visualização é de cerca de 0,003 a 0,005€. Isto significa que um YouTuber ganha de 3 a 5€ por cada 1.000 visualizações dos seus vídeos.

Pode usar a calculadora de receitas do AdSense para obter uma estimativa aproximada do quanto pode ganhar por ano no YouTube. A estimativa da calculadora do Google pode ser bastante tentadora, por isso certifique-se de considerar os prós e os contras antes de decidir tornar-se um YouTuber a tempo inteiro. Pode ser uma viagem difícil, e o fracasso não é totalmente impossível.

