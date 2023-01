Ensino Superior: Alunos têm de realizar 4 exames nacionais?

Os alunos têm de realizar quatro exames nacionais para se candidatarem ao ensino superior? A resposta é sim, mas ainda não será este ano até porque continuam a vigorar as regras que foram definidas durante a COVID-19.

A única medida da pandemia que se irá manter para os próximos anos é o fim da obrigatoriedade dos exames para certificar a conclusão do ensino secundário, sendo exigidos apenas a quem queira ingressar no superior.

Ensino Superior: Português mais três disciplinas

Segundo revelou o ministério, os alunos terão de realizar quatro exames nacionais para se candidatarem ao ensino superior. Das disciplinas necessárias, o Português obrigatório e as três provas restantes definidas pelas instituições de ensino para onde pretendem ir.

O projeto de acesso ao ensino superior está na sua fase final e será aplicado de “forma muito progressiva” sem “perturbar as escolas, os alunos nem as famílias”, disse o secretário de estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, em declarações à agência Lusa.

O secretário de estado garantiu que estas novas medidas serão aplicadas de forma gradual: “Não faz sentido que a um estudante que está este ano no 11.º ano lhe seja pedido, quando está no 12.ºano, um exame do 11.º ano, se este ano eles não foram exigidos”.

Pedro Teixeira explicou que existem aspetos que “poderão ser introduzidos sem grande dificuldade já este ano ou em 2024 e outros em 2025”.

Uma das medidas que será introduzida já este ano será a antecipação da divulgação do despacho de vagas de acesso ao ensino superior assim como da divulgação dos resultados das três fases de acesso, para que todos os alunos possam começar as aulas na mesma altura.

Outra das novidades, que não irá entrar já em vigor, poderá ser o aumento do peso dos exames nacionais.