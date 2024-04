Aston Martin vai fabricar carros com motor de combustão interna “enquanto for permitido”

Pelo aumento da procura, dos incentivos e das exigências governamentais, um largo leque de fabricantes está a optar pela mobilidade elétrica, em detrimento dos motores de combustão interna. A Aston Martin, por sua vez, afirmou que vai fabricar estes modelos "enquanto for permitido".

A posição ficou assente pela voz do chefe da Aston Martin. Esta semana, Lawrence Stroll assegurou que a marca vai continuar a produzir veículos com motores de combustão tradicionais enquanto for legalmente possível.

Enquanto nos for permitido fabricar automóveis com ICE (motor de combustão interna), fá-lo-emos. Penso que haverá sempre procura, mesmo que seja pequena.

Esta observação surge depois de, em fevereiro, a Aston Martin ter adiado o lançamento do seu primeiro veículo elétrico por um ano, até 2026, e com entregas previstas para 2027. Este adiamento, por sua vez, ocorreu depois de, no ano passado, a Grã-Bretanha ter atrasado de 2030 para 2035 a proibição prevista da venda de automóveis a gasolina e a gasóleo altamente poluentes.

O chefe da Aston Martin revelou, ainda, que a empresa vai aumentar o investimento em híbridos plug-in para vender até meados da década de 2030, antes da introdução de uma proibição total de carros com motor de combustão.

Eventualmente, o setor automóvel do Reino Unido terá de passar a produzir veículos totalmente elétricos, como parte do objetivo global do governo britânico de atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050 e ajudar a combater as alterações climáticas.