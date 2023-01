Antigo satélite da NASA irá cair este fim de semana na Terra

Nos últimos anos muito se tem falado sobre o "lixo" espacial. O planeta está rodeado de lixo espacial que é cada vez mais um problema, colocando em perigo os satélites em funcionamento e missões futuras.

De acordo com informações recentes, um antigo satélite da NASA, com 38 anos, vai cair este fim de semana.

Satélite ERBS foi lançado em 1984

Um antigo satélite da NASA, irá cair do céu este fim de semana, mas o risco de causar algum acidente é "muito baixo", segundo foi revelado na passada sexta-feira pela agência espacial norte-americana.

Falamos do ERBS [Earth Radiation Budget Satellite] que foi lançado em 1984 a bordo do vaivém espacial Challenger e estava a 600 km da Terra. Inicialmente o tempo de vida do satélite era de 2 anos, mas já se passagem 38 anos. Este satélite continuou a fazer medições de ozono e outras medições atmosféricas até à sua reforma, em 2005. O satélite estudou como a Terra absorve e irradia a energia do sol.

Segundo refere o JN, a NASA explicou que as hipóteses dos destroços caírem sobre alguém são "muito baixas", sendo esperado que a maior parte do satélite de 2.450 quilos arda na reentrada, embora algumas peças devam sobreviver. De acordo com as previsões, o satélite científico deverá atingir Terra no domingo à noite, com um intervalo de mais ou menos 17 horas, explicou o Departamento de Defesa norte-americano.

Outras previsões apontam que o impacto pode ocorrer na madrugada de segunda-feira, com um intervalo de mais ou menos 13 horas, podendo atingir uma zona da África, Ásia, Médio Oriente e as áreas mais ocidentais da América do Norte e do Sul.