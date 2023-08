A Google tem integrado o seu assistente em todos os seus dispositivos, desde o Android até ao Wear OS. Este ajuda os utilizadores em todos os momentos, mas agora parece ter limitações. Do que está a ser apresentado, o Assistente da Google deixará de funcionar no Wear OS 2 já no final de agosto.

Esta é uma surpresa para muitos utilizadores do Wear OS e dos smartwatches que usam este sistema. O Assistente da Google está disponível e pronto para ser usado, ajudando os utilizadores a todos os momentos nas tarefas necessárias, usando apenas a voz.

Sem que ninguém esperasse, os alertas começaram a chegar aos utilizadores, mas com um pormenor importante. Esta não será uma remoção completa, mas sim limitada a alguns utilizadores. Falamos dos que estiverem ainda a usar o Wear OS 2 nos seus smartwatches.

Google is announcing that Assistant will soon no longer support smartwatches running Wear OS 2. You'll need to upgrade to a newer watch that runs Wear OS 3 (and that supports Google Assistant).



