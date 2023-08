É certo que a Mozilla quer elevar o Firefox e fazer com que este browser seja melhor que o Chrome. Ao longo dos anos esta tem sido uma das suas maiores preocupações, algo que parece agora estar a compensar. O Firefox voltou a destacar-se e bateu o Chrome em velocidade, agora no teste SunSpider.

O Firefox destaca-se e bate todos no SunSpider

As últimas semanas têm mostrado como a Mozilla quer recuperar o espaço que separa o Firefox do Chrome. Mais que ter uma quota de mercado elevada, este browser quer ser melhor que a proposta da Google, para assim cativar os utilizadores e dar mais para estes explorarem.

Uma nova publicação feita no Firefox Nightly News trouxe uma informação importante, ainda mais para quem usar o browser da Mozilla. Este voltou a bater o Chrome, agora num novo teste de JavaScript. Falamos do SunSpider, onde os resultados apresentados são significativos.

Importa destacar que este não é o teste mais recente e que terá já sido substituído por outros. Ainda assim, este é um padrão para a indústria e usar para avaliar qualquer browser, como o Firefox ou o Chrome da Google.

Chrome ainda é o browser rei no resto dos testes

Apesar dos resultados que a Mozilla apresentou, o Firefox tem ainda muito que crescer para bater realmente o Chrome. Ao avaliar os resultados dos testes do benchmark JetStream 2.0, a realidade é ainda muito diferente, pendendo para a proposta da Google.

Este é um teste mais moderno e que mede de forma mais precisa o desempenho e a velocidade de qualquer browser. Será aqui, e em outros testes, que a Mozilla tem de mostrar o verdadeiro resultado do Firefox e que terá de ser superior ao do Chrome para poder chamar a si o título do browser mais rápido.

Ainda que os testes possam não ser os mais indicados ou os mais modernos, fica claro que o Firefox está a melhorar face ao Chrome. Há ainda um domínio completo da proposta da Google, algo que parece quase impossível de bater nos próximos tempos.