Dada a sua natureza, é normal o Pornhub ter problemas com muitas redes sociais e outros sites na Internet. Os seus conteúdos não são acessíveis a todos e por vezes a fronteira do que pouco ou não ser publicado é ultrapassada.

Um novo caso aconteceu agora, com mais um bloqueio, novamente associado à pornografia. O canal do Youtube do Pornhub foi bloqueado, deixando de estar acessível aos internautas, novamente com o tema dos conteúdos do site a estarem no foco da questão.

Canal do Pornhub bloqueado no YouTube

Foi no final da semana que aconteceu mais um bloqueio do Pornhub. O site dedicado à publicação de conteúdos pornográficos tem presença na grande maioria das redes sociais e muitas vezes tem de lutar contra a censura nestes canais.

Desta vez a vítima foi o canal do YouTube, onde eram publicados conteúdos normais e sem qualquer cariz pornográfico. O canal está acessível, mas foi bloqueado e os seus conteúdos passaram a estar inacessíveis para toda a Internet.

Segundo o que o YouTube apresentou como argumento para esta ação, o foco está nos links que eram partilhados. Mesmo sem conteúdos associados à pornografia, estes eram encaminhados para publicações que violavam as diretrizes deste site de vídeos.

Promovia conteúdos pornográficos do site

O canal do Pornhub no YouTube, que tinha quase 900.000 assinantes antes de ser retirado do ar, publicou conteúdos seguros para todos os utilizadores a promover o site e os seus artistas. A empresa também aplicou uma restrição de idade aos vídeos publicados, o que exigia que os espectadores tivessem 18 anos de idade ou mais, e nega as alegações apresentadas.

A remoção do Pornhub no YouTube ocorre meses depois do Instagram banir permanentemente a conta deste site. Foram citadas violações de regras associadas a nudez, conteúdo adulto e cariz sexual. Tal como o YouTube, o Instagram também afirma que o Pornhub incentivou os utilizadores a deixar o site para visualizar conteúdo adulto.

A pressão em torno do Pornhub continua a aumentar, com muitos a acusarem o site de não moderar o conteúdo e permitir a partilha de vídeos com conteúdos proibidos. Isso tem levado até a que muitas empresas como a Visa e a Mastercard tenham deixado de suportar pagamentos nesta plataforma.