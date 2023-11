Tem meio milhão de euros? Então este iPhone “feito na Rússia” é para si

Sim, o iPhone mais caro da história não foi fabricado pela Apple, e não tem cunho americano. Na verdade vem da Rússia e custa a módica quantia de meio milhão de euros. Vai ver que lhe ficava "a matar"!

Na indústria dos telemóveis, o iPhone é uma opção cara. É também superior em termos de muitas das suas funcionalidades e num conjunto reconhecido como dos melhores do mercado. E isso tem um preço. Claro que o seu custo não é nada comparado com o que a Caviar, uma empresa que personaliza acessórios tecnológicos para os tornar luxuosos, tem para oferecer. Entre eles, o iPhone 15 Pro Max.

Não é a primeira vez que falamos desta marca, que já anunciou que iria lançar um Apple Vision Pro dourado por 40.000 euros, ou uma capa para o iPhone 11 por 8.000. Agora deram mais um passo em frente. Aproveitando o lançamento dos novos iPhones, lançaram uma versão por mais de meio milhão de euros.

O iPhone por meio milhão de euros

Trata-se de um iPhone 15 Pro Max com diamantes e ouro branco de 18 quilates que custa 519.530 euros. Mais concretamente, é composto por 570 diamantes retirados de um pendente da Graff, uma das joalharias mais exclusivas e conceituadas do Reino Unido. O preço do pendente em si é de 70.000 euros.

Trata-se de uma edição limitada e existem apenas três unidades em todo o mundo. É oferecido, como se costuma dizer, pela Caviar, que se dedica a este tipo de personalização. A empresa tem origem na Rússia, embora tenha aberto recentemente uma filial no Dubai, a partir da qual gere todas as novas encomendas.

A verdade é que o telemóvel é bem concebido, embora não pareça muito confortável. Os diamantes estão localizados na parte de trás do telefone, pelo que ficam na mão do utilizador. Além disso, há uma concentração deles no centro do iPhone, o que o torna pouco ergonómico. De qualquer forma, se alguém estiver convencido e tiver dinheiro para o pagar, pode adquiri-lo diretamente no site da empresa.