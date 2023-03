Tesla faz recall a 3.470 carros Model Y devido a parafusos soltos

Com alguma regularidade, as várias marcas dedicadas ao setor automóvel destacam alguns modelos que necessitam de determinada intervenção devido a algum problema. A Tesla é um dos nomes que frequentemente faz esta chamada e as últimas informações indicam que a empresa de Elon Musk fez agora um recall a 3.470 veículos Model Y devido a parafusos soltos.

Tesla chama 3.470 carros Model Y por parafusos soltos

Embora hoje em dia tudo esteja muito mais digital, há aspetos fundamentais que são físicos e que não podem ser ignorados de maneira nenhuma. Ou seja, no que respeita aos veículos elétricos, temos assistido a muitas marcas chamarem modelos devido a questões de software e ferramentas digitais. Mas as peças físicas são um dos pontos fundamentais para a segurança dos passageiros e do próprio veículo.

Como tal, de acordo com as informações avançadas pela Reuters, a Tesla fez agora um recall a 3.470 veículos Model Y devido a problemas de parafusos soltos. Em concreto, a empresa de Musk está a chamar os modelos Y de 2022 a 2023 nos Estados Unidos da América porque os parafusos que prendem as estruturas do encosto dos bancos de segunda fila podem não ter sido bem apertados. As informações foram tornadas públicas neste sábado (4) através de um documento divulgado pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

A entidade norte-americana indica que o parafuso solto na estrutura poderá reduzir o desempenho do sistema do cinto de segurança e, assim, aumentar o risco de ferimentos caso haja um acidente.

A Tesla referiu à NHTSA que identificou 5 reivindicações de garantia desde o mês de dezembro de 2022 e que as mesmas podem estar relacionadas com estas condições. Contudo, a montadora dos veículos elétricos disse não ter conhecimento até ao momento de nenhum ferimento ou morte relacionados com este problema que motivou o recall.

Para resolver a situação, a empresa vai inspecionar os parafusos que prendem as estruturas dos assentos do lado do motorista e dos passageiros de segunda fila e ainda as estruturas dos bancos inferiores, apertando-os consoante as especificações.

