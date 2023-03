Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Phenomenon - LL COOL J

James Todd Smith III (nascido em 14 de janeiro de 1968), mais conhecido pelo nome artístico de LL Cool J (Ladies Love Cool James, significado do seu nome artístico), é um artista americano de hip-hop e ator.

Ele é mais conhecido pelas suas baladas românticas como I Need Love bem como pioneiro do Pop rap com I Can't Live Without My Radio, I'm Bad, Boomin System, Mama Said knock You Out, Headsprung e 4,3,2,1. Já atuou também em vários filmes e atualmente faz o papel do Agente Especial Sam Hanna na série NCIS: Los Angeles.

LL Cool J é uma das poucas estrelas da era do hip-hop da sua geração ainda ativos e com uma carreira próspera de mais de duas décadas. Já lançou 12 álbuns e uma compilação. O álbum, Exit 13, lançado em 4 de setembro de 2007, foi o último álbum de LL Cool J pela Def Jam, uma ligação que durou por 22 anos.

Ele casou com Simone I. Johnson, a 9 de agosto de 1995 e o casal tem 4 filhos.

