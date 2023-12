Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Fiesta - The Pogues

The Pogues foi uma banda de rock irlandesa que se inspirou não só na música tradicional irlandesa, mas também no punk rock e jazz. Os The Pogues foram formados em King's Cross, um bairro situado a norte de Londres, em 1982 por Shane MacGowan.

Após o aparecimento do movimento musical punk rock, a banda emerge usando uma mistura entre música punk e música tradicional irlandesa. Originalmente, o nome do grupo era Pogue Mahone (Pog mo Thoin em irlandês, o que significa "beije o meu traseiro"), tendo sido formado por Jem Finer, Spider Stacy e Shane MacGowan. Os três tinham um fascínio pela música irlandesa, o que os impulsionou à tomada de decisão de criarem as suas próprias versões das músicas tradicionais. Quando finalmente lançaram o seu primeiro disco, "Red Roses for Me" em 1984, a editora havia exigido que mudassem o nome para o atual "The Pogues".

Um famoso grupo de amantes de festa e alcoólatras, capazes de transformarem um espaço em admiráveis ambientes musicais, não só pela música, mas pelos distúrbios nos seus concertos, assim como pelas desafinações relativamente à discografia. Os problemas do cantor e compositor Shane MacGowan com o álcool levaram-no a sujeitar-se a frequentes tratamentos de desintoxicação de álcool, na época em que editaram as suas célebres músicas presentes no disco "Hell´s Bitch" (1990).

Em 1991, a banda parte para uma digressão nos Estados Unidos com a ausência de Shane MacGowan, que havia sido expulso do grupo. Este teria continuado a sua carreira com uma nova banda chamada Shane Macgowan & The Popes. Contudo, a banda The Pogues seria constituída por Joe Strummer, o ex-vocalista do The Clash. Durante a década de 90 a banda grava um disco com Spider Stacy como vocalista, no entanto, em meados da década, o grupo ter-se-ia separado.

Em 2001 a banda voltou a reunir-se novamente, organizando regularmente concertos e publicando vários álbuns em direto assim como compilações, contudo não produziram nenhuns álbuns de estúdio.

