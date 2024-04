Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Just What I Needed - The Cars

The Cars foi uma banda de rock norte-americana surgida no final da década de 1970.

A banda havia encerrado as suas atividades em 1988. O próprio Ric Ocasek, vocalista, letrista e líder dos Cars, numa entrevista dada em 1997, declarou que não havia possibilidades de uma reunião, porém, em julho de 2010, devido a uma foto divulgada no Facebook, rumores apontavam para o regresso da banda na sua formação original, menos claro, Benjamin Orr, que faleceu de cancro pancreático a 3 de outubro de 2000. Tal rumor fora confirmado e a banda lançou um novo álbum, Move Like This, em maio de 2011. Em 2016, lançaram a compilação "The Elektra Years 1978-1987" e " Moving In Stereo : The Best of the Cars".

Surgida em 1976, a banda foi um quinteto formado por Ric Ocasek (voz e guitarra), Benjamin Orr (voz e baixo), David Robinson (bateria), Greg Hawkes (teclados e backing vocal) e Elliot Easton (guitarra e backing vocal). A banda foi formada em Boston, Massachusetts, cidade dos Estados Unidos da América, considerada de expressiva cena de rock alternativo.

O repertório dos The Cars foi composto quase totalmente por Ric Ocasek sozinho, sendo Greg Hawkes eventual co-autor das canções. Embora Benjamin Orr tivesse sido vocalista em várias canções, ele só mostrou as suas composições no disco Door To Door e na sua breve carreira solo. A banda trabalhou, nas gravações de discos, com os produtores Roy Thomas Baker, conhecido pelo trabalho do Queen, e Robert John "Mutt" Lange, que trabalhou com AC/DC, mas tornou-se mais conhecido como parceiro e ex-marido da cantora Shania Twain.

Em 3 de outubro de 2000, Benjamin Orr faleceu aos 53 anos, vítima de um cancro no pâncreas. Em 2010, os remanescentes da banda resolveram reunir-se, desmentindo a antiga decisão de retomar os Cars. Orr não teve um substituto oficial, como baixista. Às vezes Hawkes assumia o instrumento em gravações de estúdio. O único álbum de inéditas dessa fase foi More Like This, de 2011. A última apresentação da banda aconteceu em abril de 2018, num evento do Rock and Roll Hall of Fame em Cleveland. Os quatro integrantes tocaram acompanhados pelo baixista dos Weezer, Scott Shriner, quatro músicas: "You Might Think", "My Best Friend's Girl", "Moving in Stereo" e "Just What I Needed".

A 15 de setembro de 2019, Ric Ocasek foi encontrado morto na sua casa. Segundo o TMZ, Ric recuperava de uma cirurgia cardíaca, mas sofreu um efisema pulmonar que agravou a sua doença cardíaca, causando a sua morte, enquanto o músico dormia[6].

