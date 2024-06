Conhece o sinal H43? Tenha cuidado por causa das multas

As estradas portuguesas têm vários tipos de sinalização. No Pplware temos vindo a informar sobre alguns deles e hoje vamos conhecer melhor o sinal H43.

H43 - trânsito velocidade instantânea

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. O objetivo é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Os condutores são informados de que existe um radar na via em que circulam através dos sinais de trânsito velocidade instantânea (sinal H43) ou velocidade média (sinal H42), constantes do Regulamento de Sinalização do Trânsito.

Sinal H43 - Zona com radar de velocidade instantânea

Na aproximação das zonas onde estão colocados os radares está sempre instalada sinalização informativa sinal H43 – que indica que aquela zona está sujeita a fiscalização de velocidade.

Os radares de velocidade instantânea são equipamentos que fiscalizam a velocidade praticada por cada condutor através da medida da velocidade instantânea do respetivo veículo, ou seja, a velocidade do veículo no instante em que passa no local de controlo de velocidade.