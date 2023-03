A Tesla é uma das marcas que domina o mercado dos carros elétricos há vários anos. Tem crescido e tornado-se mais forte com todas as suas novas propostas. Agora a marca revelou que voltou a atingir uma meta na sua produção. São já mais de 4 milhões de carros elétricos.

Foi durante o Investor Day da Tesla, que se realizou esta semana, que a marca revelou mais uma meta que atingiu recentemente. Ao todo foram já 4 milhões de carros elétricos que foram construídos nas suas diferentes Gigafactory, espalhadas pelo planeta.

O carro que atingiu este valor foi produzido na Gigafactory Texas, em Austin, onde ocorreu o Investor Day, e marca um momento importante para a marca que existe desde 2003. O primeiro milhão de carros elétricos produzidos tinha sido atingido ao fim de 12 anos.

O ritmo de produção tem aumentado ao longo dos anos e o segundo milhão de carros elétricos produzidos foi mais rápido a ser atingido. Assim, e do que a Tesla revelou sobre as suas métricas, demorou cerca de 18 meses até que o valor fosse duplicado.

We produced our 4 millionth vehicle at Giga Texas today ✌ pic.twitter.com/YMxb4zX5WB