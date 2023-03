No seu esforço para eliminar parte da informação da guerra na Ucrânia, a Rússia tem tomado medidas controversas na Internet no país. Estas estão a ganhar um novo fôlego e agora há uma novidade bem negativa. Há uma lista negra de apps de mensagens que foram banidas na Rússia.

Tal como tem acontecido em algumas regiões do planeta, a Rússia tem procurado filtrar a informação que chega ao país. Quer controlar o que é acedido sobre a guerra na Ucrânia e assim limitar o que os cidadãos sabem sobre esta situação.

Depois de ameaçar desligar a Internet no país, criado o que é chamado de Runet, a Rússia tem uma nova medida. Quer banir as principais apps de mensagens estrangeiras dos organismos governamentais, instituições financeiras e empresas estatais, bem como dos seus empregados.

Discord; Microsoft Teams; Skype for Business; Snapchat; Telegram; Threema; Viber; WhatsApp; WeChat.

A lista acima foi publicada pela Roskomnadzor, o regulador da Internet na Rússia, e detalha quais as apps que foram banidas do país. De notar que não é uma lista fechada e que poderá ser alargada a qualquer momento, dependendo da vontade das autoridades

É interessante ver como o Telegram está presente, mesmo estando já banida no país. Com muitos a considerarem esta app como nativa do país, a verdade é que Pavel Durov e a sua app tem a sua origem na Rússia, mas depressa entrou em conflito com as autoridades da Rússia, tendo migrado para os Emirados Árabes Unidos.

Há ainda a ausência de muitas apps bem conhecidas como o Zoom ou o Signal nesta lista. Aparentemente ficaram fora dos planos do governo da Rússia, mas podem ser incluídas a qualquer momento. Há também o facto a destacar de que esta proibição fica apenas nos organismos públicos e não na população geral.

Mais uma vez a Rússia toma medidas que querem limitar a liberdade de informação e o acesso à mesma, em especial sobre a guerra na Ucrânia. Desta vez foram as apps de mensagens, que muitos usam para aceder a informação fidedigna e sem os filtros do governo.