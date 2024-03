WhatsApp muda as regras na Europa! Descubra o que tem de aceitar para usar esta app

Há grandes mudanças a acontecer no campo da tecnologia em Europa e o WhatsApp não pode escapar a essas alterações. As novas regras estão a ser aplicadas e vão dar aos utilizadores dos serviços e apps muito mais liberdade. O WhatsApp como visado muda as regras na Europa e pede aos utilizadores para aceitarem essas alterações. Mas afinal o que vai mudar?

DMA e DSA mudam a Europa para sempre

O DMA (Regulamento dos Mercados Digitais) e o DMS (Regulamento dos Serviços Digitais) vêm mudar o panorama das grandes empresas digitais na Europa. As regras estão definidas e até já a ser aplicadas, para garantir a interoperabilidade e o fim dos monopólios em todas as áreas.

Claro que isso vem com mudanças muito grandes associadas, que vão alterar por completo muitos dos serviços em alguns casos. O WhatsApp, por ser um gatekeeper, terá de se adaptar e oferecer aos utilizadores um lote de novidades que o vão tornar ainda mais universal.

Assim, vamos ter acesso à comunicação com outros serviços de mensagens e outras adaptações de peso. Claro que isso muda as regras que vão estar acessíveis aos utilizadores, que agora precisam de aceitar a mudança. Só assim vão poder continuar a usar o serviço.

As novas regras do WhatsApp

Este pedido de autorização está já a ser mostrado aos utilizadores do WhatsApp, que devem concordar, ou não com a mudança e as novas regras. De forma resumida, as alterações aplicadas estão presentes abaixo para todos.

A idade mínima para usar o WhatsApp na Europa foi alterada de 16 para 13 anos.

na Europa foi alterada de 16 para 13 anos. Os mecanismos internacionais de transferência de dados são modificados para se basearem no Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA

são modificados para se basearem no Quadro de Privacidade de Dados UE-EUA Mensagens e chamadas pessoais permanecerão cifradas de ponta a ponta e nem mesmo o WhatsApp conseguirá lê-los ou ouvi-los.

e nem mesmo o WhatsApp conseguirá lê-los ou ouvi-los. Serão incluídos mais detalhes sobre os novos requisitos da UE para enviar ou receber mensagens no WhatsApp de apps de terceiros compatíveis.

no WhatsApp de apps de terceiros compatíveis. Serão atualizadas informações sobre os canais: como denunciar conteúdos, recorrer de decisões e como são recomendados

Ao continuar a usar o WhatsApp após 11 de abril de 2024, o utilizador aceita as atualizações aos Termos de Serviço do WhatsApp. Se os utilizadores não quiserem aceitar as novas regras, será possível obter mais informações sobre opções da conta e decidir como quer usar os dados associados à conta.