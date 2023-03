Muitas aplicações estão disponíveis na PlayStore, aparentemente são compatíveis com determinado modelo... no entanto, não funcionam corretamente. Para evitar downloads desnecessários, a Google vai passar a alertar os utilizadores para tal problema.

A experiência de utilização das apps é importante nos sistemas operativos móveis. É com estas que estes retiram mais dos seus smartphones e conseguem funções adicionais. A Google sabe desta necessidade e tem por isso focado a sua atenção em várias áreas do Android.

Para a mais recente novidade, a gigante das pesquisas focou-se na usabilidade e no comportamento das apps nos smartphones. Quer que estas corram sem problemas ou instabilidade e que não tragam más experiências aos utilizadores.

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."



I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.



Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf