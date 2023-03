Xiaomi está a preparar o seu smartwatch com Wear OS 3 da Google

A Xiaomi tem estado ativa dentro do ecossistema da Google e do Android, mas prepara-se para dar mais um passo com um smartwatch. A marca deverá em breve lançar mais uma das suas propostas, que deverá voltar a colocar a Xiaomi numa posição de destaque, integrada com os restantes equipamentos.

Um novo smartwatch a caminho

O Wear OS está novamente nos planos da Google e a aposta da marca é cada vez maior neste sistema, desde que o Pixel Watch foi revelado. As novidades não param de surgir e de elevar cada vez mais o sistema desenhado para ser usado em qualquer smartwatch.

A grande novidade está agora na chegada de mais um fabricante a este sistema. Será a Xiaomi a preparar uma nova proposta, o que elevará ainda mais a presença da marca no campo dos smartwatches, aproveitando assim a cada vez maior adesão a estes gadgets.

Mais uma proposta com Wear OS 3

A sustentar este relógio, e como se revelou antes, estará o Wear OS 3, mas com uma personalização da própria Xiaomi. Este caminho é já usado pela marca nos seus próprios relógios, tratado de toda a personalização e de outros elementos de software.

Outra novidade sobre esta possível proposta da Xiaomi é o seu software de gestão. A marca vai manter-se fiel ao que tem já disponível e por isso irá adicionar à app Mi Fitness, onde podemos controlar qualquer Mi Band ou um smartwatch da Xiaomi.

Xiaomi tem muito para mostrar

Uma questão está a ser levantada e será interessante ver como a Xiaomi reage ou consegue ultrapassar. O Wear OS é conhecido por ter uma gestão de energia mais limitada e consumos mais elevados. A marca habituou a relógios com suporte de bateria para vários dias, algo que provavelmente não vai acontecer.

Sendo uma proposta que está ainda numa fase de desenvolvimento, é ainda cedo para se saber mais sobre este smartwatch. No entanto, a Xiaomi deverá voltar a apostar no Wear OS 3 e assim reforça o que a Google traz para o seu ecossistema.