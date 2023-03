Novos smartwatches Forerunner da Garmin vêm com ecrãs AMOLED e excelente bateria

Atualmente, segundo os números mais recentes, a Garmin detém 4% do mercado global de smartwatches. Apesar do mercado ser liderado pelos Apple Watch, a Garmin é referência nos relógios dedicados ao desporto. Para reforçar esse segmento, a empresa lançou os smartwatches Forerunner 265 e Forerunner 965.

Garmin eleva o patamar dos smartwatches dedicados ao desporto

Os novos membros (não tão misteriosos) da família Forerunner da Garmin são agora oficiais. Quando foram "vazadas" informações sobre os mesmos, perdeu-se o efeito surpresa no lançamento, mas ficou-se a conhecer uma oferta inegavelmente atraente.

Tal como os seus nomes sugerem, os smartwatches Forerunner 265 e os Forerunner 965 foram concebidos para monitorizar as corridas dos utilizadores em primeiro lugar (bem como virtualmente qualquer outro tipo de atividade física exterior ou interior).

O que distingue estes bad boys de todos os outros Forerunners lançados no passado, 255 e 955 modelos incluídos, é um ecrã AMOLED "vibrante". Sim, o 265 tem um destes, com uma tamanho de 1,3 polegadas de diâmetro e ostentando uma resolução de 416 x 416 píxeis, e naturalmente, o 965 topo de gama vem com um ecrã táctil AMOLED de 1,4 polegadas ligeiramente maior e de maior resolução, 454 x 454 polegadas.

O Forerunner 265 está pronto para ser agarrado agora

Com um preço de 449,99 euros, quer em caixas de 42 ou 46mm, está já disponível no site da marca e pode em dias já estar no seu pulso. O modelo menor foi tecnicamente batizado de Forerunner 265S, e acredite ou não, promete durar mais do que o seu irmão mais velho entre as cargas, até 15 dias em "modo smartwatch" e 24 horas em "modo GPS".

É claro que o Garmin Forerunner 265 sem a designação S também não fica muito atrás no que toca à vida útil da bateria. Este reivindica para si uma classificação máxima de resistência de 13 dias e 20 horas nos modos "smartwatch" e "GPS" respetivamente, com todos estes números a eclipsar o que outros artigos de gadgets com AMOLED premium são atualmente capazes de fazer.

Mais uma vez, a Garmin provavelmente não vai atrás do mesmo público "mainstream" que o Apple Watch Series 8 ou Samsung Galaxy Watch 5 aqui, no entanto, com o objetivo de encontrar o melhor equilíbrio possível entre as características de fitness e estilo de vida.

O Forerunner 265 pode fazer muitas das mesmas coisas que os melhores relógios inteligentes que existem no mercado fazem. Este modelo traz a funcionalidade Always-On. Para os utilizadores que gostam de abraçar constantemente uma parede enquanto monitorizam tudo, este traz desde a variabilidade do ritmo cardíaco, até à qualidade do sono, dinâmica de corrida, efeito de treino, VO2 Max, saturação de oxigénio no sangue, níveis de stress, níveis de energia, e ciclo menstrual.

O Forerunner 965 está a chegar

Sim, já pode encomendar o modelo topo de gama. Terá de desembolsar 649,99 euros. Tem a opção da caixa de 47mm e três opções de cor, mas terá de esperar entre 5 a 8 semanas para que a empresa envie o seu modelo favorito.

Será que esta espera mais longa e a despesa extra valerá a pena em relação ao 265?

Se é o tipo de "atleta que se esforça por ser o melhor" em tudo, a Garmin parece ter pensado neste utilizador. E pela oferta, a empresa está certa. Este é mais um grande trunfo do mercado dos "vestíveis" ou wearable, como se usa atualmente.

Este não é apenas um dispositivo ligeiramente maior e mais pesado do que o Forerunner 265, balançando também um corpo mais forte e durável combinando uma liga de titânio "leve" com um mostrador Corning Gorilla Glass DX e uma bracelete de silicone em vez de uma caixa de "polímero reforçado com fibra" e um mostrador Gorilla Glass 3.

Podemos não estar a olhar para um relógio inteligente totalmente robusto, capaz de enfrentar o Apple Watch Ultra na batalha contra os elementos, mas os amantes do exterior devem ficar descansados sabendo que o Forerunner 965 consegue provavelmente aguentar uma ou duas corridas na selva, bem como as sessões de natação em águas abertas mais duras possíveis.

Poder e autonomia não lhes falta, sem esquecer que têm, um design fantástico.