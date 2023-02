O mercado dos smartwatches está cada vez mais interessante e as propostas não param de chegar, tanto da Apple como de outros fabricantes. Os dados mais recentes mostram que 2022 foi um ano de crescimento e que a Apple voltou a dominar em várias frentes.

Os smartwatches já são mais que simples relógios digitais, são hoje centros de treino e de atividade física onde tudo pode ser controlado. Interligam-se com os smartphones e trazem notificações e outros alertas importantes de apps e serviços.

O ano de 2022 foi agora resumido pela Counterpoint e foram mostrados os dados do mercado dos smartwaches, quer em termos de vendas, quer em termos de marcas a países onde estas atuam. Há um claro crescimento, quer nos dispositivos colocados no mercado, quer nos lucros.

O crescimento foi impulsionado por vendas fortes de smartwatches nos três primeiros trimestres de 2022. As remessas no período do quarto trimestre de 2022 tiveram um declínio de 2% em relação ao ano anterior, impulsionado pelos níveis crescentes de inflação e crescimento lento na Índia.

A Apple continua a ser a marca líder em vendas com 34,1% do mercado, seguida pela Samsung (9,8%) e Huawei (6,7%). A empresa viu uma forte procura pelos seus modelos Watch Ultra, Watch Series 8 e Watch SE (2022). Esta marca capturou uns impressionantes 60% da receita global do mercado de smartwatches.

A Samsung ficou em segundo lugar com um aumento de 12% nas remessas, mas um aumento de apenas 0,5% nas receitas. A Huawei teve uma queda de 1 ponto percentual, enquanto as suas receitas aumentaram uns impressionantes 20%.

As marcas indianas de smartwacthes Noise e Fire Boltt subiram para o quarto e quinto lugares nas remessas globais graças ao rápido crescimento no seu mercado doméstico. Garmin, Amazfit e boAt ficaram nos 4% de participação de mercado. A Fitbit ficou em décimo lugar, enquanto a Xiaomi está agora em décimo primeiro.

A divisão do mercado global de smartwatches por região mostra a América do Norte ainda é o maior mercado em volume de remessas com 29%. A Índia teve um crescimento grande em 2022 e agora é a segunda região mais importante para as vendas de smartwatches, enquanto a China está em terceiro lugar.

A maior parte dos smartwatches colocados no mercado em 2022 estava na categoria de preço abaixo dos 100 dólares, o que representou 35% de todas as remessas. A categoria acima dos 400 dólares teve o maior aumento nas remessas (aumento de 129% em relação ao ano anterior), impulsionada principalmente pelos modelos Apple Watch Series 8 e Watch Ultra.