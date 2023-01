Empresa norueguesa de transporte marítimo proíbe carros elétricos a bordo

Embora a Noruega seja um exemplo no que à eletrificação diz respeito, uma empresa marítima do país decidiu proibir o transporte de veículos elétricos e híbridos nos seus navios. Segundo a Havila Voyages, estes estão propensos a pegar fogo.

A empresa revela estar ativamente à procura de soluções para o transporte destes veículos, no futuro.

Conforme vemos muitas vezes por aqui, a Noruega é um exemplo para a Europa, pela adoção massiva de carros elétricos que os seus cidadãos estão a protagonizar. No entanto, e apesar de ser um país com um historial e uma linha de atuação invejável por muitos, uma empresa que o tem como casa tomou uma decisão que pode ser considerada controversa.

Na sequência do incêndio no Felicity Ace, em fevereiro do ano passado, a empresa de transporte marítimo norueguesa, Havila Voyages, decidiu proibir veículos elétricos e híbridos a bordo dos navios que naveguem no Mar do Norte, em rotas entre Bergen, Trondheim, Tromso e Kirkenes.

A empresa considera os veículos propensos a pegar fogo e, por uma questão de “segurança pura”, decidiu proibi-los. Afinal, além de mercadorias, também transporta passageiros e, segundo Bent Martini, CEO da Havila Voyages da Noruega, um “possível incêndio em carros elétricos, híbridos ou a hidrogénio exigirá esforços de salvamento externos e pode pôr em perigo as pessoas a bordo e os navios”.

[A empresa leva] a segurança a sério e, claro, é um risco que em circunstância alguma estamos dispostos a correr.

Ainda assim, permite a entrada de bicicletas e trotinetas elétricas, sob a condição de não serem recarregadas a bordo e de estarem arrumadas num local específico.

Estamos plenamente conscientes de que existe alguma expectativa, especialmente por parte da comunidade costeira, de que os navios ao longo da rota costeira devem ajudar no transporte de veículos automóveis privados entre portos.

Acrescentou o chefe da empresa da Noruega, revelando que a Havila Voyages está a trabalhar no sentido de encontrar soluções que minimizem o risco de transporte dos veículos, futuramente.

Leia também: