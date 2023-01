Portugal: Mulher atendeu o telefone e ficou sem 12 mil euros

Nos últimos tempos muito se tem ouvido falar em burlas que têm levado ao roubo de milhares de euros. Muitas das situações acontecem pela falta de literacia digital, sendo que as vítimas acabam por ser facilmente enganadas pelos burlões... via telefone.

Recentemente uma mulher atendeu o telefone e ficou sem 12 mil euros. Saiba o que aconteceu...

Burlão não pediu por telefone os códigos de acesso à conta bancária...

Um telefonema de um burlão a fazer-se passar pelo gestor de banco bastou para uma mulher ser facilmente roubada. A proprietária de um stand de automóveis, recebeu uma chamada onde lhe foram apresentados os seus dados do banco (para criar confiança durante o esquema fraudulento).

Curiosamente, o burlão (que se identificou como o nome Filipe) revelou o nome completo da "vítima", o número da conta bancária, o saldo atual e ainda as transações que tinham sido realizadas nos últimos três dias (inclusive uma que tinha sido feita há nos últimos 30 minutos).

O burlão não pediu os códigos de acesso à conta bancária, tendo sido inclusive referido que a conta de vítima tinha sido alvo de uma burla, tendo o burlão usado o termo "phishing" para saber se a vítima tinha conhecimento do que se tratava.

O burlão continuou com o "esquema" referindo à vítima que a conta tinha de ser cancelada, pois existia uma transação de 12 mil euros suspeita. A vítima recebeu um e-mail do burlão, tendo clicado num "quadro" que permitia cancelar a conta. Foi recebido um código que permitia, supostamente, autorizar o cancelamento da conta. A vítima recebeu o código via SMS para confirmar tal operação só que, depois de introduzido, o burlão disse que não estava a funcionar, tendo sido enviado outro código. O burlão pediu à vítima para introduzir o novo código e esse já funcionou.

Na prática/realidade, com o "engodo" do burlão via telefone, a vítima estava a aprovar uma transação de 12 mil euros e não a realizar uma operação para cancelamento da conta. A chamada demorou 26 minutos e a mulher viu ser-lhe roubado 12 mil euros.

