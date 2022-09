Portugal: Chamada telefónica leva mulher a perder quase 4 mil euros

Infelizmente histórias de burlas informáticas é o que mais temos por aí. O Pplware tem alertado para alguns esquemas e técnicas usadas pelos burlões, mas nem sempre é fácil perceber se do outro lado está alguém com boas ou más intenções. Em caso de dúvidas, desconfie sempre e ignore.

Recentemente, em Portugal, uma mulher perdeu quase 4 mil euros por causa de um burla informática. Saiba o que aconteceu.

Mulher revelou que perdeu quase 4 mil euros por causa da "chamada telefónica"

Uma mulher revelou que perdeu quase 4 mil euros da sua conta bancária, depois de atender um telefonema que supostamente era do seu banco (Crédito Agrícola), mas que na verdade não era.

Alguém, em nome do Crédito Agrícola, ligou-me a perguntar se eu estava a fazer uma transferência bancária naquele momento, e eu disse que não. Explicaram-me que eu teria que entrar com urgência na minha conta para a cancelar, e deram-me um link novo para aceder ao homebanking, uma vez que o original estava a ser utilizado por alguém

Explica a mulher lesada, vítima de um esquema de phishing.

Pensando que se tratava mesmo de uma chamada do banco, a mulher entrou no link enviado e seguiu as instruções dos piratas informáticos. Já com acesso à sua conta, depois dos piratas conseguirem os dados de acesso, foram realizadas duas transferências num valor total de 3.698 euros.

Segundo a mulher, os burlões sabiam o seu número de telemóvel, o número de adesão pessoal, a chave multicanal, e as mensagens de telemóvel eram autenticadas pelo banco.

O banco detetou de imediato que se tratou de uma burla, e sabe o nome do destinatário das transferências – “Kayo Moreira da Silva” – bem como o seu IBAN e os dados das contas para onde o dinheiro foi movimentado de seguida.

A mulher, de 35 anos, já fez queixa-crime na Polícia Judiciária, apresentou uma exposição no Banco de Portugal e entregou várias reclamações no Crédito Agrícola.