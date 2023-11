Omegle encerra ao fim de 14 anos. “O stress e as despesas desta luta são muito elevados”

14 anos depois do seu lançamento, o Omegle fecha as portas, e fá-lo com uma declaração do seu criador, Leif K-Brooks, na qual explica as dificuldades enfrentadas por uma plataforma desta natureza.

"Não é sustentável, nem financeira nem psicologicamente"

A decisão surge no meio de uma tempestade de ações judiciais e de pedidos de encerramento do website. Segundo os queixosos, era comum encontrar perfis com intenções de abuso sexual.

Caso não esteja familiarizado com o Omegle, estamos a falar de um website cujo principal objetivo era conhecer estranhos e conversar com eles através de videochamadas. Abria-se o website, estabelecia-se a ligação e automaticamente era feita uma correspondência aleatória. No início de 2023 o site recebeu mais de 70 milhões de visitas.

A idade mínima para o utilizar era de 13 anos, uma forte desvantagem que permitia aos menores interagir com os adultos. Em fevereiro de 2023, uma denúncia anónima tornou-se viral através da BBC. Uma jovem contou a história de como foi abusada através da aplicação aos 11 anos, processando a plataforma por a ter emparelhado aleatoriamente com um abusador.

Não sendo o primeiro caso, o Omegle está envolvido em mais de 50 processos relacionados com alegada pedofilia.

Depois de ter resistido à tempestade, Brooks parece ter-se rendido à pressão. Na primeira página do Omegle, o seu criador faz uma declaração em que explica que o site nasceu com a ideia de "conhecer pessoas novas".

Lancei o Omegle quando tinha 18 anos e ainda vivia com os meus pais. O objetivo era explorar as coisas que eu adorava na Internet, introduzindo ao mesmo tempo uma forma de espontaneidade social que eu sentia que não existia em mais lado nenhum. Se a Internet é uma manifestação da 'aldeia global', o Omegle pretendia ser uma forma de andar por uma rua dessa aldeia e iniciar conversas com as pessoas que encontrávamos pelo caminho.

Brooks não nega que houve aspetos negativos no Omegle

Brooks explica que, ao longo dos anos, os utilizadores têm utilizado o Omegle para bons fins. Mas não nega que também houve "aspetos negativos". Foi implementada uma IA para moderação de conteúdos, da qual se orgulha, mas não foi suficiente.

Se uma coisa tão simples como conhecer novas pessoas aleatoriamente é proibida, o que virá a seguir?... Uma sociedade saudável e livre não pode subsistir quando, coletivamente, temos tanto medo uns dos outros. Infelizmente, o direito nem sempre prevalece. Por mais que eu desejasse que as circunstâncias fossem diferentes, o stress e as despesas desta luta (juntamente com o stress e as despesas existentes para operar o Omegle e combater o seu uso indevido) são simplesmente demasiado elevados. O funcionamento do Omegle deixou de ser sustentável, quer financeira quer psicologicamente. Francamente, não quero ter um ataque cardíaco quando tiver 30 anos.

Na sequência da declaração, o Omegle vai fechar as portas permanentemente, dizendo adeus a um website que estava em atividade desde 2009. Contudo, para Portugal, ainda tem o chat-pt para conhecer pessoas novas.

