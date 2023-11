Facebook: recebeu mensagem para pagar? É mesmo verdadeira

No final de outubro, informámos que a Meta iria começar a disponibilizar aos utilizadores na UE, no EEE (Espaço Económico Europeu) e na Suíça a opção de pagar uma assinatura mensal para usar o Facebook e o Instagram sem qualquer tipo de anúncios. Os portugueses já estão a receber mensagem para pagar (se quiserem).

Facebook e o Instagram sem anúncios custarão 9,99€/mês via web ou 12,99€/mês em iOS e Android

Seguindo o que foi feito pela rival X (antigo Twitter), a Meta anunciou que o Facebook e o Instagram terão assinatura sem anúncios na Europa. Tal mecanismo já está a funcionar e os portugueses estão agora a receber uma mensagem para adesão ou não.

Numa primeira mensagem, a Meta diz que está na hora dos utilizadores fazerem uma escolha sobre os anúncios. Ou o utilizador deixa de receber anúncios e neste caso tem de pagar, ou então continua a usar o Facebook gratuitamente.

Em seguida, o utilizador é questionado se pretende subscrever ou continuar a usar os produtos da Meta gratuitamente. No caso de subscrever para usar o Facebook sem anúncios, o valor mensal a pagar é de 9,99 euros (já com iva).

Caso opte por escolher a opção "Usar gratuitamente", a Meta refere que a sua experiência irá continuar igual. Pode também mudar a sua escolha sempre que precisar.

De referir que o Facebook e o Instagram sem anúncios custarão 9,99€/mês via web ou 12,99€/mês em iOS e Android. A assinatura será aplicada a todas as contas vinculadas do Facebook e Instagram na Central de Contas do utilizador.