Carros elétricos poderão representar 25% das vendas no Reino Unido em 2023

Os carros elétricos estão, aos poucos, a conquistar os consumidores e os resultados das vendas, em vários países, têm comprovado essa tendência. No caso do Reino Unido, só em dezembro, os modelos alimentados por bateria representaram 32,6% das vendas.

Este ano, os carros elétricos poderão atingir 25% das vendas, no país.

Embora haja consumidores céticos, clientes que não acreditam no futuro dos carros elétricos, em substituição dos modelos com motor de combustão, a verdade é que a tendência é, e prevê-se que continue a ser, crescente. Aliás, há países que têm registado bons resultados e alimentado a esperança daqueles que idealizam estradas sem emissões.

No Reino Unido, por exemplo, os carros elétricos representaram 16,6% das vendas, ao longo de 2022. Mais do que isso, só no mês de dezembro, as vendas desses modelos atingiram uma quota de 32,6%, valor que representa uma abada histórica, na medida em que os elétricos puros ultrapassaram, pela primeira vez, os modelos com motor de combustão.

De acordo com os especialistas, um crescimento entre 40% e 50% por ano, associado ao declínio das vendas de modelos a gasóleo e gasolina, poderá resultar numa quota de mercado de pelo menos 25% para os carros elétricos, em 2023. Se considerarmos os híbridos plug-in, um em cada três carros vendidos, no Reino Unido, este ano, poderá ser ligado à corrente.

A mudança dá de si não apenas no Reino Unido, mas também em países como França e Alemanha, que viram as vendas dos carros com motor de combustão a cair.

Leia também: