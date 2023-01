ICON: Crie conteúdos digitais e transforme-se num “ícone”…

Fica surpreendido quando vê filmagens e fotos com excelente qualidade? Também quer criar um vídeo para o seu canal do Youtube, um tutorial para o seu vblog ou simplesmente uma fotografia fantástica para as redes sociais?

Para tudo isso, existe um equipamento fantástico! Vamos conhecer o ICON, o Anel de Luz LED.

O Anel de Luz LED ICON garante que consiga ter os melhor conteúdos digitais, pelo menos em termos de aparência. Com o ICON é possível ajustar a temperatura da cor e o fluxo luminoso, e controlar o ângulo do feixe de luz.

Com 240 unidades de LED, certamente que conseguirá alcançar os seus objetivos nas redes sociais.

Principais características do ICON

Intensidade ajustável (entre 1600 a 2000 lm)

Controlo remoto para temperatura da luz e intensidade

Temperatura da cor ajustável (entre 3200 e 5500 K)

Tripé extensível (entre 123 cm e 190 cm)

Porta de carregamento para smartphone (incluída no próprio tripé)

Suporte para smartphone

Com o Anel de Luz LED ICON as fotos e os vídeos não ficam tremidos. O equipamento é fácil de transportar e ajusta-se facilmente ao cenário que se pretenda.

Relativamente às especificações do equipamento, destaque para:

Tensão de entrada: 12 V ⎓ 3 A

Potência de saída: 24 W

Índice de Reprodução Cromática (CRI): 93

Temperatura da cor: 3200 - 5500 K

Fonte de LED: 0,2 W SMD LED

Quantidade de LED: 240 unidades

Ângulo do feixe de luz: 120°

Fluxo luminoso: 1600 – 2000 lm

Vida útil: 50000 h (aprox.)

Tamanho do anel LED: 35 mm

Classificação IP: IP20

Peso: 509 g

Diâmetro do anel de luz: 43 cm

Altura do tripé: 123 – 190 cm (extensível)

Com o ICON é mais fácil ser criativo e assim tornar-se um "ícone"!

Aproveitem a promoção e outras ofertas (só hoje)

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este Anel de Luz LED ICON com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE(que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte. Aproveitem as promoções só hoje.