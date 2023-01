Greedventory, um RPG mágico vindo da Ucrânia

Os estúdios ucranianos Black Tower Basement encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto, Greedventory.

Um RPG de fantasia e repleto de magia que teve de ultrapassar pelo caminho, uma pandemia e uma guerra. Venham conhecer melhor.

A editora Nordcurrent revelou recentemente que o RPG Greedventory, em desenvolvimento pelos estúdios ucranianos Black Tower Basement já tem data de lançamento oficial.

Ultrapassando vários obstáculos, como a pandemia de COVID e a guerra que ainda decorre na Ucrânia, Greedventory será lançado a 20 de Abril de 2023, para PC.

Entretanto, e a assinalar a revelação, foi também disponibilizado um novo trailer para o jogo.

Greedventory é uma aventura fantasiosa e repleta de magia, que traz belas memórias de jogos de outros tempos com o seu grafismo bastante peculiar e belo (pixel art).

A jogabilidade de Greedventory, aparenta uma simplicidade e acessibilidade bastante acentuada e mistura elementos de vários géneros distintos, desde jogos soul-like, loot'em up e RPG.

Trata-se de uma aventura desafiante que leva os jogadores numa aventura empolgante e viciante no qual terão de saber usar, tanto a espada, como o livro de feitiços.

Com a ajuda do seu companheiro de confiança, Imp, o jogador enceta uma demanda com o objetivo de encontrar uns artefatos poderosos, pertencentes a uma Irmandade secreta (Igneous Sigil Brotherhood).

Juntos terão de aprender a usar a espada e dominar feitiços poderosos, enquanto defrontam inimigos cada vez mais poderosos em combates em tempo real. E este sistema de combate foi desenhado para usar o rato e teclado na sua plenitude, ou seja, usa-se o rato para atacar os inimigos e evadir dos seus contragolpes e o teclado será usado para lançar feitiços e magias.

Trata-se de uma fórmula que, segundo os estúdios Black Tower Basement, permite um maior desafio e exigência ao jogo e respetivo sistema de combate, sendo que os jogadores podem esperar muitos ecrãns de Load pois antes de o dominar, muitas vidas serão perdidas.

O jogo apresentará ainda um sistema de inventário simples, tal como muitos outros jogos do género já o usaram no passado.

Greedventory será lançado a 20 de Abril de 2023 para PC.