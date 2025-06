Godeal24 com descontos gigantes em Office e Windows

Em pleno verão, a Godeal24 lança uma campanha verdadeiramente irresistível para quem procura atualizar o seu software sem comprometer o orçamento. Com descontos que atingem os 62%, é agora possível adquirir chaves digitais do Microsoft Office e do Windows por valores nunca vistos, numa oferta limitada que está prestes a terminar.

Office permanente: produtividade garantida com um pagamento único

Seja para uso profissional ou pessoal, o Microsoft Office continua a ser uma ferramenta indispensável no quotidiano. As versões permanentes, como o Office 2016, 2019 e 2021, permitem uma utilização ilimitada com apenas uma ativação, oferecendo Word, Excel, PowerPoint e outras aplicações essenciais com um pagamento único.

Na loja oficial da Microsoft, o Office 2021 Pro está disponível por 439€. Contudo, através desta Mid-Year Crazy Sale da Godeal24, o preço desce drasticamente para apenas 35.24€. É a oportunidade ideal para adquirir um conjunto completo de ferramentas que permitem criar apresentações envolventes, currículos, documentos profissionais, gerir bases de dados e muito mais.

Ofertas em destaque:

Atualize o seu Windows com descontos imperdíveis

Quem procura funcionalidades avançadas sabe que o Windows 11 Pro oferece muito mais do que a versão Home. A gestão de domínios, encriptação de discos, gestão de atualizações e a criação de máquinas virtuais são apenas algumas das vantagens. Aproveite agora antes que os preços regressem aos valores habituais:

Pacotes combinados com ainda mais poupança (utilizar o código SGO62):

Mais produtos Microsoft com descontos de 50% (utilizar o código SGO50):

Licenças em volume: poupanças máximas para empresas

Outros softwares útis em promoção:

Aproveite antes que termine!

A Godeal24 oferece preços verdadeiramente competitivos em chaves digitais oficiais da Microsoft, com entregas digitais imediatas e apoio ao cliente especializado 24 horas por dia. Quer seja para uso pessoal ou para empresas que pretendam atualizar várias máquinas, esta promoção de meio do ano é a oportunidade ideal para poupar.