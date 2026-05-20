Engenheiro despedido da Atlassian publica vídeo a revelar tudo o que construiu na empresa

Um antigo engenheiro da Atlassian decidiu reagir ao seu despedimento de uma forma pouco habitual. Em vez de publicar um desabafo nas redes sociais, Vasilios Syrakis lançou um vídeo de quase 40 minutos onde explica os sistemas de grande escala que desenvolveu ao longo de oito anos na empresa.

Infraestrutura global para milhões de pedidos

Depois de ser abrangido pela vaga de despedimentos da Atlassian, Vasilios Syrakis optou por transformar a experiência numa oportunidade para mostrar o trabalho técnico que realizou dentro da empresa. O antigo engenheiro publicou um vídeo no YouTube onde apresenta vários dos projetos de infraestrutura que ajudou a desenvolver durante quase uma década.

Logo no início do vídeo, Syrakis explica que o objetivo era refletir sobre o percurso profissional na empresa e partilhar aprendizagens úteis para outros engenheiros que possam enfrentar situações semelhantes. Em vez de centrar o discurso na perda do emprego, decidiu mostrar aquilo que construiu ao longo dos anos.

Durante o período em que trabalhou na Atlassian, Syrakis esteve envolvido na criação de sistemas responsáveis pela gestão de tráfego, balanceamento de carga e infraestruturas distribuídas por 13 regiões diferentes. A plataforma suportava milhares de serviços utilizados por clientes empresariais em todo o mundo.

Grande parte do trabalho focou-se em automatizar processos que anteriormente exigiam intervenção manual das equipas operacionais. O engenheiro ajudou a desenvolver uma plataforma self-service que permitia aos programadores criarem sistemas de encaminhamento de tráfego de forma automática.

Segundo explicou, os pedidos feitos pelos programadores eram processados por serviços internos capazes de gerar configurações DNS, regras de distribuição de tráfego e componentes associados à infraestrutura cloud sem necessidade de configuração manual.

Tecnologias utilizadas nos projetos da Atlassian

No vídeo, Syrakis detalha várias das tecnologias usadas na arquitetura da plataforma. Entre elas encontram-se Python, Flask, FastAPI, DynamoDB, SQS, Kubernetes, CloudFormation, Route 53, EC2 e Envoy Proxy.

Um dos projetos mais relevantes consistiu no desenvolvimento de um control plane baseado em Envoy, capaz de gerar configurações dinâmicas para proxies espalhados por várias regiões. A solução permitia centralizar funções críticas antes dos pedidos chegarem aos serviços principais.

A infraestrutura tratava tarefas como autenticação, autorização, limitação de pedidos, registo de atividade e proteção contra ataques de Denial-of-Service (DoS). De acordo com o engenheiro, produtos conhecidos da Atlassian, incluindo Jira, Confluence, Bitbucket e Statuspage, acabaram por migrar para esta plataforma centralizada.

Syrakis revelou ainda que os primeiros anos na empresa foram quase totalmente dedicados à construção das bases deste sistema. O objetivo era simplificar o processo para qualquer programador que precisasse de colocar um serviço online rapidamente.

Manutenção de software e impacto da inteligência artificial

Além da componente técnica, o antigo engenheiro abordou também os desafios relacionados com manutenção de software, colaboração entre equipas e pressão operacional em ambientes de grande escala.

Segundo explicou, criar um sistema é apenas uma parte do problema. A verdadeira dificuldade surge quando esse software precisa de evoluir durante anos sem perder estabilidade ou capacidade de adaptação.

O engenheiro levantou ainda questões sobre o impacto futuro da inteligência artificial no desenvolvimento de software, sobretudo na manutenção de código gerado automaticamente. Na sua opinião, modificar e manter sistemas complexos ao longo do tempo poderá tornar-se um desafio ainda maior.

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