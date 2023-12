Diga adeus ao Porsche Macan! Modelo térmico será descontinuado em 2024

O Porsche Macan elétrico chegará, finalmente, ao mercado, em 2024. Apesar de ser esperado que o seu homónimo térmico continuasse a ser vendido, tal não irá acontecer, pois ele será descontinuado, na União Europeia (UE).

Embora o seu lançamento tenha sido adiado várias vezes, devido a problemas no desenvolvimento da arquitetura de software, o Porsche Macan elétrico chegará, por fim, ao mercado, em 2024.

O esperado SUV será responsável pela estreia da plataforma PPE do Grupo Volkswagen, uma arquitetura que chegará também ao Audi Q6 e-tron.

Apesar de este novo modelo ser exclusivamente elétrico, esperava-se que o seu homónimo térmico continuasse a ser vendido, paralelamente, (pelo menos) durante algum tempo - afinal, é um dos icónicos da marca, a par do Cayenne.

Contudo, a UE terá trocado os planos à Porsche, por via do regulamento WP.29, que estabelece a necessidade de os carros vendidos no mercado comunitário possuírem um certificado de cibersegurança.

Com os novos regulamentos a entrar em vigor no dia 1 de julho de 2024, o Porsche Macan será descontinuado, na UE, durante os primeiros meses do ano. Ainda assim, deverá permanecer, por tempo indeterminado, noutros mercados.

Para já, ainda não é claro se o Porsche Macan elétrico chegará a tempo de ocupar o lugar do antecessor térmico no catálogo europeu da fabricante. Caso não consiga, a gama ficará com uma vaga, temporariamente, vazia.

Prontos para o Porsche Macan elétrico?

Recentemente, a Porsche anunciou que a gama inicial do SUV renovado será composta por três versões: Macan, Macan 4S e Macan Turbo. O primeiro terá tração traseira (um motor) e os outros dois terão tração integral (dois motores).

No momento, a potência das duas variantes de menor desempenho é desconhecida, mas a fabricante confirmou que o Turbo terá cerca de 612 cv (450 kW) e 1000 Nm de torque.

Independentemente do acabamento escolhido, todos os Macan serão equipados com bateria de 100 kWh brutos (95 kWh úteis) com células NCM 811 de origem CATL. Quanto ao carregamento, podem atingir no máximo 11 kW em corrente alternada e 270 kW em corrente contínua, passando de 10 a 80% em 22 minutos.