Google apresenta o Vids: aplicação de IA que poderá “acabar” com o PowerPoint

A Google acaba de revelar o Vids, uma nova aplicação que lhe permite criar vídeos colaborativos usando o Gemini, a sua Inteligência Artificial (IA). O curioso é que a empresa pretende que esta app se torne o substituto natural do PowerPoint - e de qualquer outra ferramenta de criação de apresentações - em ambientes de trabalho.

Tudo-em-um, diz a Google

De acordo com a Google, o Vids é um "assistente tudo-em-um" para vídeo, escrita, produção e edição. Quando chegar aos utilizadores, a nova aplicação vai conviver com outras já existentes como o Docs, o Slides e o Spreadsheets.

Um dos elementos característicos do Google Vids é a sua profunda integração com o Gemini. A interface da aplicação incluirá uma secção denominada "Ajuda-me a criar um vídeo", onde terá de introduzir um prompt que defina o tipo de vídeo que pretende criar e poderá estipular vários parâmetros.

Também oferece a possibilidade de adicionar documentos guardados no seu Google Drive para que a IA possa extrair o seu conteúdo e utilizá-lo para definir o conteúdo do clip.

"Se pode fazer um diapositivo, pode fazer um vídeo no Vids"

O Google Vids gera automaticamente um storyboard que pode ser modificado, reordenando ou eliminando as componentes geradas. Uma vez concluída esta etapa, deve ser escolhido um modelo. Quando criado o vídeo, é possível editá-lo, adicionando fotografias, música ou outros vídeos, e também gravar uma narração ou selecionar uma voz pré-determinada.

A Google afirma que o Vids foi concebido para abordar tarefas comuns em ambientes de trabalho. Por exemplo, para partilhar atualizações de projetos, apresentar novas ideias ou simplificar o acesso a dados específicos (por exemplo, quando novos funcionários se juntam a uma equipa). Basicamente, tudo o que poderia ser feito com um PowerPoint poderia ser substituído por um vídeo gerado por IA.

Se pode fazer um diapositivo, pode fazer um vídeo no Vids.

Disse Kristina Behr, vice-presidente de gestão de produtos para as aplicações colaborativas do Google Workspace, segundo o The Verge.

Vids não dependerá exclusivamente do Gemini

É importante notar que o Google Vids não dependerá exclusivamente do Gemini para criar apresentações de vídeo. Os utilizadores poderão ignorar a opção alimentada por IA e fazer o trabalho manualmente. A aplicação permitirá aceder rapidamente a modelos, gravar o ecrã do computador e carregar fotografias, vídeos e outros suportes pré-selecionados.

Outro ponto crucial desta nova ferramenta é o facto de, sendo centrado no trabalho, incluir elementos de colaboração. Isto significa que quem receber um vídeo criado com o Google Vids poderá incluir comentários, anotações ou até fazer outras edições. Claro que também será possível exportá-lo em MP4 para o partilhar sem mais modificações.

O Google Vids é mais uma tentativa da empresa californiana de aprofundar a integração dos seus produtos e serviços com a Gemini. Resta saber se a aplicação é suficientemente atrativa para se tornar realmente um substituto do PowerPoint e de soluções semelhantes. A Google planeia adicionar o Vids ao Workspace a partir de junho.

Leia também: