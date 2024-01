Fomos conhecer e experimentar o smart #3… uma antestreia eletrificada

A convite da Soc. Com. C. Santos, o Pplware foi conhecer o mais recente elétrico da Smart. O smart #3, SUV coupé de cinco lugares 100% elétrico, está prestes a chegar a Portugal. O modelo é o segundo lançamento desde a renovação da marca, seguindo os passos do smart #1.

Um elétrico com pinta de Mercedes

O novo smart #3, totalmente elétrico, chega às estradas nacionais ainda no primeiro trimestre de 2024. O seu design representa uma interpretação ainda mais desportiva da filosofia de design criada exclusivamente pela equipa de design global da Mercedes-Benz, mantendo a conectividade de ponta como princípio orientador.

Trata-se do segundo modelo (depois do smart #1) da nova era da marca, que é agora uma joint-venture (formalmente anunciada em janeiro de 2020) entre o Mercedes-Benz Group e a Geely Holding. A gama não ficará por aqui.

O smart #3 recorre à evoluída plataforma SEA da Geely. Com um comprimento de 4400 mm e uma distância entre eixos de 2785 mm, é o maior smart de sempre. A bagageira tem 370 litros de capacidade, a que se junta um pequeno espaço de 15 litros sob o capô.

Aerodinâmica apurada

O #3 agita o segmento dos veículos elétricos premium como um SUV coupé desportivo. Com curvas atléticas e um poderoso shark nose, destaca-se como um companheiro quotidiano elegante e intemporal. O visual é completado pela grelha larga em forma de "a" e pelos faróis LED finos. As grandes jantes de 19 polegadas complementam o visual desportivo e, na linha BRABUS, o #3 ostenta ainda jantes de 20 polegadas. O teto panorâmico em forma de halo no habitáculo do automóvel, cria uma atmosfera acolhedora - uma oportunidade perfeita para desfrutar ainda mais as paisagens.

O exterior desportivo reflete-se no desempenho do #3: a potência máxima varia entre 200 kW (272 cv) nas quatro linhas com tração traseira e 315 kW (428 cv) no BRABUS com tração integral, estabelecendo uma referência no segmento de mercado. A aceleração varia de 5,8 segundos para 3,7 segundos.

A velocidade máxima (limitada eletronicamente) é a mesma do smart #1: 180 km/h. O smart #3 oferece, porém, mais autonomia e tempo mais curto de aceleração do que o modelo “irmão” e isso deve-se, sobretudo, à aerodinâmica e à altura.

As autonomias deste SUV coupé atingem entre 415 e 455 km. O modelo recorre à mesma bateria NCM (níquel, cobalto e manganês) de 66 kWh de capacidade. O sistema de suspensão otimizado e a carroçaria aerodinâmica proporcionam uma experiência de condução dinâmica.

A smart mantém o seu compromisso com a conveniência de carregamento. Equipado com tecnologia de carregamento em corrente contínua (DC) com desempenho até 150 kW/h, o smart #3 recupera de 10 a 80% em menos de 30 minutos em carregadores rápidos. Numa wallbox de corrente alternada (AC) de 22 kW esse carregamento demora menos de três horas.

Preço e disponibilidade

O smart #3 é proposto nas linhas Pro+ (435 km de autonomia), Premium (455 km de autonomia), 25th Anniversary Edition (455 km de autonomia) e BRABUS (415 km de autonomia). Os preços da linha Pro+ começa nos 43 493 euros (com IVA) e as linhas Premium e 25th Aniversary Edition nos 46 993 euros (com IVA). Por fim, o smart #3 BRABUS custa 50 993 euros.

Em breve, chegarão ao mercado versões Pro de smart #1 e #3. Têm baterias LFP (fosfato de ferro-lítio) de 49 kWh (66 kWh nas restantes versões) e oferecem autonomia de 310 km no #1 e de 325 km no #3. O carregamento em AC é de 7,4 kW (cerca de 5,5 horas para recarregar de 10% a 80%) e em DC recarrega a 130 kW (menos de 10 a 80% em menos de 30 minutos). Os preços arrancarão nos 37 495 euros no smart #1 e nos 38 495 euros no smart #3.

Bom, bonito, mas... a beleza tem o seu preço!