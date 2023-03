A Samsung organizou o seu primeiro European Samsung Summit, onde apresentou a sua linha de produtos para 2023 nas categorias de Televisão e Áudio, Smart Home e Eletrodomésticos. Vamos conhecer o que a marca preparou para este ano.

As mais recentes inovações em TV e Áudio disponibilizam aos consumidores um conjunto de funcionalidades que ajudam a construir a experiência de utilização mais interativa até ao momento, assim como na mais recente linha de eletrodomésticos a conetividade e a sustentabilidade são conceitos que andam em simultâneo, com um design agora aprimorado e ao encontro das necessidades e gostos de cada utilizador.

Um ecossistema inteligente de entretenimento

Um IoT Hub passa a estar integrado diretamente nas novas televisões Neo QLED 4K e 8K o que aumenta a sua conectividade e compatibilidade, evitando a necessidade de comprar um dongle adicional1 para comunicar com os restantes dispositivos em casa. O seu processamento de 14 bits e IA escalável oferecem funcionalidades como o Controlo de Luz Adaptativo e o Real Depth Enhancer Pro, que quando combinados com a remasterização Auto HDR, geram uma imagem mais brilhante, tridimensional e realista, aproximando o utilizador mais do que nunca do seu conteúdo.

Além disso, o novo modelo OLED S95C de 77 polegadas, disponível também em 55 e 65 polegadas, apresenta tecnologia Quantum Dot e o Neural Quantum Processor para potenciar as mais valias da tecnologia OLED, este trabalho em conjunto permite melhorar simultaneamente a luminosidade e a representação de cores.

As novas televisões Lifestyle da Samsung pelas suas características únicas elevam a experiência do utilizador, oferecendo soluções personalizadas e experiências únicas com propósitos muito particulares tanto em ambientes interiores como com o The Frame, The Serif e Sero, como no exterior com The Terrace.

A Samsung Art Store presente na The Frame foi atualizada para disponibilizar uma página inicial mais dinâmica que permite aos utilizadores pré-visualizar obras de arte de qualquer tamanho de forma instantânea para simular a experiência de navegação de visitar galerias de arte e museus na vida real. Toda a nova linha 2023 da Samsung está ligada pela aplicação Samsung SmartThings.

Uma experiência de ecrã premium e conectada só fica completa com um sistema de áudio ultra imersivo. Os televisores Samsung integram som Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (OTS), permitindo que filmes, desporto ou jogos ativem os altifalantes de forma integrada para conseguir um som verdadeiramente envolvente.

Esta gama de TVs com conectividade inteligente da Samsung suporta Q Symphony que quando ligadas a uma barra de som Samsung, expandem dinamicamente as suas funcionalidades de áudio conjugando as colunas integradas da TV com as da barra de som para conseguir uma experiência verdadeiramente cinematográfica. Ao conjugar uma televisão Samsung com uma barra de som Samsung, como as novas HW-Q990C e HW-Q610GC (2023), consegue-se ter a derradeira experiência sonora combinada com um design compacto e elegante.

Juntando-se a este impressionante portefólio de ecrãs, estão os monitores para jogadores entusiastas. A Samsung anunciou as suas novas ofertas para Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor na CES 2023. Oferecendo uma qualidade de imagem incomparável e uma variedade de recursos inovadores para pessoas que procuram trabalhar, jogar e viver através do ecrã do seu monitor, o Samsung Summit vai apresentar monitores de jogos premium, como o Odyssey Neo G7 43”, o Odyssey Ark 55” e a mais recente TV gamer QD-OLED 77” da Samsung. Tal como as novas TVs QLED e OLED da Samsung, todos estes se ligam facilmente ao Samsung Gaming Hub, a plataforma de streaming de jogos tudo-em-um.

A Samsung revelou que as suas novas linhas de TV Samsung 2023 estarão disponíveis para pré-venda a partir de dia 27 de fevereiro e até 4 de abril. A gama baseia-se na coleção premiada do ano passado, com avanços notáveis em recursos e desempenho.

Eletrodomésticos personalizáveis, conectados e inteligentes

Serviços como o SmartThings Energy estão a estabelecer novos padrões no que compete à eficiência dos produtos. Além disso, a mais recente linha de eletrodomésticos da Samsung permite aos utilizadores um consumo mais eficiente do ponto de vista energético, que por sua vez tem um impacto direto no custo mensal para energia.

O SmartThings Energy deteta automaticamente a quantidade de energia que os dispositivos conectados Samsung consomem, enquanto que ao ativar o AI Energy Mode assegura que cada dispositivo funciona no seu nível ótimo de consumo e eficiência energética.

Um rastreio contínuo do seu funcionamento para uma maior eficiência de recursos, garantindo que não se usam mais do que os necessários. Desta forma, pode reduzir o consumo de energia em equipamentos compatíveis em até 15%2 para frigoríficos e até 70% para máquinas de lavar roupa.

Além disso, o ciclo de lavagem Lessa Micofiber da Samsung reduz significativamente a libertação de microplásticos em até 54%4 durante o ciclo de lavagem, fazendo com que estes não entrem na rede e escoamento de água. Estes últimos avanços permitem que os utilizadores reduzam o seu impacto sobre o ambiente e preservem a saúde do planeta.

Combinando a poupança de energia com a poderosa IA, conectividade contínua e designs ainda mais personalizados, a linha Bespoke da Samsung irá liderar o caminho para que os utilizadores possam desfrutar de estilos de vida mais personalizados e ambientalmente conscientes.

A nova gama de fornos Samsung Bespoke AI™ para 2023 possibilita aos utilizadores poder ver os seus alimentos serem cozinhados através de uma webcam integrada e que pode ser vista na aplicação SmartThings, tornando divertida e fácil a tarefa de verificar a refeição.

Através deste forno, o utilizador pode também selecionar no menu o alimento que pretende confecionar e o forno fará a predefinição do melhor programa e temporização para a correta confeção. Estando o alimento pronto, o reconhecimento de AI do forno avisará o utilizador, por sinal sonoro e com notificação no telefone através da aplicação SmartThings, para que o alimento possa ser retirado do interior do forno.

E quando se trata de manter a casa limpa, o Samsung's Bespoke Jet™ faz da aspiração uma brisa no ar com um desempenho poderoso do princípio ao fim. O mais potente e mais leve aspirador vem com um All-in-One Clean Station™, que tanto esvazia o caixote do lixo como carrega o seu aspirador para a máxima conveniência.