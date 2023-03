O Find N2 Flip veio mostrar como é possível criar um smartphone dobrável que se ajusta ao utilizador. Para além da sua forma reduzida, consegue dar um ecrã exterior de dimensões elevadas e que não serve apenas para notificações. Agora, a OPPO tem uma surpresa que será muito útil para o ecrã exterior do Find N2 Flip.

A OPPO parece ter acertado no Find N2 Flip com o que oferece aos utilizadores em termos de design e de forma. Este é um dobrável de pequenas dimensões que oferece aos utilizadores um ecrã exterior de dimensões muito generosas, tornando-o realmente útil e utilizável.

É precisamente aqui que a marca quer agora apostar. Tem presente um conjunto de seis widgets e comprometeu-se a alargar esta base ao longo do tempo, à medida do que os utilizadores mostrassem interesse e que indicassem quais os que estão em falta.

Na apresentação deste smartphone, a OPPO revelou que traria em breve um novo widget para o Find N2 Flip. Falamos do Spotify, que em breve passará a estar presente neste smartphone dobrável. A marca revelou, entretanto, que esta nova proposta chega já durante o mês de março.

Este deverá oferecer ao utilizador a quase totalidade das funções dos widgets que o Spotify tem para o Android. Falamos do controlo da música que está a tocar, da próxima música ou da anterior e até ter presente a capa do álbum. Claro que tudo isto ser ter de abrir o smartphone.

Esta proposta vai juntar-se ao que a OPPO já oferece no Find N2 Flip de forma nativa. Falamos da câmara, da meteorologia, o temporizador, controlo de auriculares sem fios, gravador de voz e eventos. Estes podem ser acedidos no ecrã exterior, com o smartphone fechado.

O grande destaque do Find N2 Flip é mesmo este ecrã exterior que torna útil e simples usar o smartphone sem ter de o abrir. Com dimensões generosas, 3,26 polegadas, este torna-se uma forma de ter acesso a toda a informação de forma simples e rápida, aproveitando ao máximo as suas dimensões reduzidas.