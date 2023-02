A OPPO revelou hoje o seu primeiro smartphone dobrável para utilizadores internacionais, o Find N2 Flip. Com este smartphone, a OPPO expande oficialmente a linha de dispositivos dobráveis aos mercados estrangeiros após o grande sucesso da série Find N e Find N2 na China.

O novo OPPO Find N2 Flip coloca um ecrã exterior líder da indústria nas mãos e bolsos dos utilizadores, desafiando o que estes têm vindo a esperar de um smartphone compacto dobrável. Juntamente com o seu reduzido peso e tamanho de bolso, o ecrã exterior vertical do Find N2 Flip transforma o primeiro smartphone dobrável da OPPO numa incrível ferramenta de fotografia.

O ecrã exterior de grandes dimensões permite não só a utilização de widgets que ajudam os utilizadores a manterem-se atualizados, exibindo até seis notificações em simultâneo, como também a execução de outras tarefas simples sem ser necessário abrir o smartphone.

Com hardware de excelência, um sistema de câmara de referência com sensor Sony IMX890, um processador potente MediaTek Dimensity 9000+, conectividade dual-SIM 5G ultrarrápida e as melhores velocidades de carregamento da sua classe, o Find N2 Flip marca o início de um novo capítulo do portefólio de dispositivos dobráveis da OPPO e dos smartphones dobráveis em geral.

Redefinição do ecrã exterior

Com 3,26 polegadas, o ecrã exterior do Find N2 Flip é o maior de todos os smartphones dobráveis disponíveis atualmente. O seu tamanho extra facilita todas as tarefas, quer esteja a tirar selfies ou a consultar notificações.

Em vez de criar uma estética impactante e chamativa, a OPPO optou por um design mais discreto, pelo que o estilo do Find N2 Flip funciona como um pano de fundo para fazer brilhar o ecrã exterior. Pesando apenas 191 gramas e com 7,45 mm de espessura, o Find N2 Flip é fino e leve, e encaixa perfeitamente na sua mão com a parte posterior de vidro curvo de precisão, quer esteja aberto ou fechado.

Com um corpo de alumínio polido, vidro resistente às impressões digitais e um padrão exclusivo de micro ondas gravadas na dobradiça, o Find N2 Flip tem um design simplificado e elegante, e está disponível em duas cores: Preto Astral e Roxo Lunar.

Ao utilizar o smartphone, sinta a perfeição do ecrã grande E6 AMOLED de 6,8 polegadas, com a sua relação de aspeto cinematográfico 21:9 e uma taxa de atualização adaptativa suave de 120Hz. A visualização é igualmente excelente em todos os ambientes graças a uma película antirreflexo avançada e até 1600 nits de brilho.

A melhor câmara num smartphone dobrável

A câmara principal do Find N2 Flip de 50MP tem um sensor Sony IMX890 com uma lente f/1.8: elementos essenciais para imagens incríveis.

Veja mais e fotografe com confiança com o maior ecrã exterior de qualquer smartphone dobrável, que lhe permite pré-visualizar as selfies que tira com bastante nitidez. Se estiver a tirar uma fotografia ou a gravar um vídeo de outra pessoa, ative o Dual Preview para que eles também se possam ver.

O ecrã exterior com aspeto 17:9 do Find N2 Flip tem a mesma orientação vertical que o sensor da câmara do seu smartphone, garantindo um corte mínimo para o máximo detalhe.

Usufrua de uma maior criatividade com o Modo FlexForm, tornado possível pela segunda geração da dobradiça Flexion, já que o Find N2 Flip mantém a sua posição a meio da dobra entre 45-110 graus para ângulos dinâmicos ao nível da cintura e vídeo evocativo time-lapse de 4K.

O Modo FlexForm também transforma o seu smartphone dobrável numa câmara estável, como se estivesse num tripé. Basta dobrá-lo parcialmente, colocá-lo sobre uma superfície e depois acionar o obturador com um gesto de palma aberta, perfeito para fotografias de grupo. Também aproveita a potência da câmara frontal de 32MP.

Com o sensor Sony IMX709, autofoco e lente grande angular, coloque o telemóvel numa superfície plana para realizar uma chamada de vídeo sem mãos de alta qualidade, com Modo FlexForm otimizado para aplicações como WhatsApp e Zoom.

Desenvolvido em parceria com o lendário fabricante de câmaras Hasselblad, o Find N2 Flip capta cores de um modo totalmente profissional e personalizado e o seu modo exclusivo XPAN congela o tempo num enquadramento amplo e cinematográfico.

Muito mais do que apenas um campeão de fotografias, o NPU do Find N2 Flip, o MariSilicon X, permite obter resultados espetaculares de vídeo noturno, obtendo imagens ultra nítidas de 4K com pouca luz, sendo possível segurar o smartphone de lado e dobrado, tal como uma câmara de vídeo, para obter mais estabilidade.

Testado para mais de 400.000 dobras

O que torna o Find N2 Flip extraordinário, em grande medida, é a sua dobradiça Flexion Hinge de segunda geração, que funciona em harmonia com o ecrã principal para criar um ecrã dobrável robusto com um vinco incrivelmente subtil.

O design minimalista da dobradiça é constituído por menos componentes do que a primeira geração de dobradiças Flexion Hinge usada no modelo Find N e, na sua intrínseca simplicidade, a OPPO alcançou um novo padrão de estabilidade mecânica. A segunda geração da Flexion Hinge é também mais compacta do que nunca, criando mais espaço para um ecrã exterior maior e uma bateria de maior capacidade e carregamento mais rápido.

Tal como no Find N e no Find N2, não existe espaço de dobradiça ao fechar o Find N2 Flip, mantendo o pó no exterior para proteger melhor o ecrã interior. O telemóvel também foi certificado independentemente pela TÜV Rhineland por suportar mais de 400.000 dobras à temperatura ambiente padrão. Isso equivale a abrir e fechar o telemóvel cerca de 100 vezes por dia durante mais de dez anos, e também foi testado até 100.000 vezes a 50 ºC e 95 por cento de humidade, e a -20 ºC.

A OPPO também usou a dobradiça Flexion Hinge de segunda geração para guiar o ecrã para o ângulo de dobra mais suave possível, criando uma dobradiça em forma de gota de água que resulta num vinco significativamente mais liso e estreito do que outros smartphones dobráveis quando abertos. Para além de ser incrivelmente subtil à vista, também é virtualmente impercetível ao toque para uma experiência de ecrã plano ininterrupto.

O smartphone dobrável de carregamento mais rápido e mais duradouro

O Find N2 Flip esconde uma bateria grande de 4300 mAh no seu corpo compacto. Esta é a maior bateria de qualquer smartphone dobrável, de longe, resultando numa bateria que dura todo o dia.

A OPPO também trabalhou em estreita colaboração com a MediaTek para criar uma versão otimizada do seu SoC Dimensity 9000+ para o Find N2 Flip. Estes esforços resultam na capacidade para realizar videochamadas de mais de uma hora, mais de duas horas de redes sociais e cinco horas de transmissão de música.

O OPPO também equipou o Find N2 Flip com o carregamento mais rápido de qualquer smartphone dobrável – 44W SUPERVOOC – levando a bateria de quase descarregada até 50% em apenas 23 minutos e até 100% em menos de uma hora.

ColorOS 13: segurança mais longa em telemóveis Android

Para além do hardware de excelência, o OPPO Find N2 Flip é também um enorme passo em frente em termos da experiência de software para smartphones dobráveis. Inclui o mais recente ColorOS 13 da OPPO, especificamente otimizado para o novo fator de forma, tirando o máximo partido do grande ecrã exterior, Modo Flexform e muito mais.

É também o primeiro smartphone da OPPO a oferecer quatro anos de atualizações ColorOS e 5 anos de atualizações de segurança, juntando-se às fileiras do suporte mais longo em qualquer smartphone Android. Resumidamente, o Find N2 Flip desafia as convenções com o maior ecrã exterior em qualquer smartphone dobrável, proporcionando experiências fotográficas de classe profissional exclusivas.

Suficientemente robusto para mais de uma década a abrir e fechar diariamente, e com um dia inteiro de bateria e carregamento rápido, o medo de ficar sem bateria será pouco mais do que uma memória. O Find N2 Flip marca o início de um novo capítulo para smartphones dobráveis em geral.

Preço e disponibilidade

O OPPO Find N2 Flip está disponível para pré-venda a partir de hoje e até 5 de março. O OPPO Find N2 Flip em Preto Astral e Roxo Lunar a chega às lojas no dia 6 de março, com um PVP de 1099.99 euros