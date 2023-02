TuneIn Explorer – encontre a sua rádio favorita do mundo através do mapa

Apesar de todos os serviços de streaming com uma oferta de músicas infindável, a rádio continua a ser uma companhia. Entre os vários serviços que permitem ouvir rádios online, eis que o TuneIn lança o Explorer, que permite encontrar estações do mundo através de um mapa.

Para quem vive longe do seu país, as rádios tendem a aproximar as pessoas de casa... ou por outro lado, ajudam a pessoa a conhecer melhor o novo país onde está. Hoje existem inúmeras formas e serviços que permitem ouvir rádios de todo o mundo, muitas deles com filtros por estilo musical.

A ideia de pesquisar num mapa também não é nova. O Radio Garden, por exemplo, permite-o. Contudo, a TuneIn elevou a qualidade do que se ouve com o novo Explorer.

O TuneIn Explorer foi lançado esta semana em contexto do dia Mundial da Rádio e oferece aos utilizadores uma forma simples de aceder a mais de 100 mil estações em todo o mundo, ao percorrer o mapa.

Além da pesquisa por estações específicas ou por localização, é possível aplicar filtros por estilo de música, como Rock, Hip-Hop, Notícias, Música Clássica, entre outras. A qualidade de som da reprodução é superior, por exemplo, ao já referido Radio Garden, contudo, nem todas as reproduzem diretamente a partir do mapa, sendo necessário abrir um player pop-up, nada que comprometa a reprodução.

Ao abrir algumas rádios mais temáticas, surge ainda uma lista com sugestões semelhantes.

O serviço é gratuito e pode ser utilizado a partir do browser ou da aplicação, disponível para Android e iOS.