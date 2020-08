TOP 5 das melhores apps para ouvir rádios de todo o mundo

A música é algo que acompanhar a nossa vida de uma forma muito presente. Uma forma de conhecer culturas passa mesmo por ouvir as rádios locais, mas agora que não existe tanta liberdade para viajar, a tecnologia pode dar uma ajuda.

Assim, deixamos-lhe 5 aplicações para Android e iOS, para que possa ouvir rádios do mundo inteiro.

Rádio FM

A app Rádio FM oferece rádios de todo o mundo, podendo pesquisar por país, género ou idioma. Poderá criar a sua lista de rádios favoritas podendo, rapidamente, adaptar aquilo que quer ouvir ao momento do dia.

Caso tenha um dispositivo de chromecast, poderá transmitir para lá através do smartphone. Além disso, criando uma conta, poderá usufruir de mais funcionalidade.

A app é gratuita, no entanto, apresenta muita publicidade.

Homepage: RadioFM

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

Radio Garden

Radio Garden é igualmente uma app bastante interessante uma vez que o utilizador terá um mapa para explorar o mundo e as suas rádios. Basta “rodar” o globo, parar sobre uma rádio e ficar a ouvir.

A aplicação também é gratuita, mas poderá eliminar a publicidade através do pagamento da versão premium que custa 2,49 €.

Global Player

A Global Player disponibiliza várias rádios do Reino Unido, com vários estilos de música, da mais comercial, à música clássica, passando pelos hits dos anos 70, 80 e 90.

Além disso, oferece uma vasta lista de podcasts para ouvir quando estiver farto de música.

TuneIn Radio

A TuneIn Radio é mais uma das apps que oferece acesso a inúmeras rádios, podcasts e notícias. É possível escolher rádios por género musical ou por proximidade geográfica.

A app é gratuita, no entanto, tem um sistema de subscrição que oferece mais de 50 canais de música sem publicidade e todas as rádios têm menos anúncios. Poderá testar gratuitamente as versões pagas, mas a gratuita já é bastante interessante.

Homepage: TuneIn

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

Simple Radio

Tal como o nome indica, esta é uma app de rádio “simples”. Existe uma lista de rádios e uma pesquisa para encontrar a rádio que procura pelo mundo, um estilo de música ou uma rádio de uma cidade específica.

A app é gratuita e para remover publicidade poderá fazer upgrade da aplicação por 3,39€. Esta versão paga oferece ainda um temporizador para desligar automaticamente, ao fim de um determinado período.

Homepage: Streema

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

