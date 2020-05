5 apps gratuitas para reproduzir a sua música offline no Android

O streaming de música continua em grande expansão pela sua conveniência, no entanto, traz consigo algumas desvantagens. O consumo de dados móveis, subscrição de serviços ou publicidade, são algumas delas.

Para quem quer ouvir a sua própria biblioteca de música, sem estes inconvenientes, estas são apps gratuitas que poderão fazer a diferença.

PlayerPro Music Player

PlayerPro Music Player é talvez uma das apps mais populares do mundo Android de reprodução de música, muito por causa das suas configurações de áudio. Permite, além disso, reproduzir música por álbum, artista, géneros ou até a partir de listas criadas. É compatível com Android Auto e com Chromecast.

Esta versão gratuita passará a mostrar publicidade ao fim de sete dias, que poderá ser eliminada através da aquisição da versão premium que custa 3,99 €.

Homepage: BlastOn SA

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

AIMP

A app AIMP é uma das que apresenta um design mais simples, e até mais antiquado, no entanto, é totalmente gratuito e cumpre na perfeição a tarefa de reproduzir as músicas gravadas no seu smartphones.

Além disso, uma das suas vantagens prende-se com o facto de suportar quase todos os formatos de ficheiros de áudio.

Homepage: Artem Izmaylov

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Music Player: Rocket Player

A Music Player: Rocket Player oferece funcionalidades como reprodução por música, álbum, artistas, playlist ou até compositor. Oferece equializador gráfico de 10 bandas, tem letras incorporadas e permite edição de tags.

Suporta os formatos de áudio wav, ogg, mp3, 3gp, mp4, m4a, alac, tta, macaco, mpc, wav, flac, wv e wma. Adicionalmente, é gratuita, mas poderá ter acesso a mais funcionalidades através da versão premium

jetAudio HD Music Player

A jetAudio HD oferece versões gratuitas e premium do seu music player Android. No entanto, a versão gratuita é extremamente completa, pelo que a versão paga deixa de fazer grande sentido. A grande vantagem da versão paga é o facto de não ter publicidade.

Uma vez mais, disponibiliza equalizador de 10 bandas com 32 presets, e muitos outros ajustes de reprodução.

Homepage: Team Jet

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Phonograph Music Player

Por fim, a sugestão vai para a Phonograph, baseado em Material Design. Os ajustes de interface são a sua grande vantagem, ainda que a reprodução de música existente na sua biblioteca seja o ponto central.

A App é gratuita, mas poderá desbloquear alguns recursos através de compras dentro da app.