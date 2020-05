Atualmente vivemos um período conturbado que ficará marcado na história da humanidade. Apesar de haver muita informação, os mais novos têm dificuldades em perceber o que se passa. Tudo mudou muito rápido e é importante informar, mas de forma a que percebam.

Existe atualmente muita informação para explicar às crianças o momento que vivemos. Hoje deixamos uma sugestão de um site com livros, grafismo e vídeos educacionais para ajudar os pais, encarregados de educação e docentes a explicar a pandemia, a COVID-19 e os novos tempos de “estranhas etiquetas sociais”.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus afeta-nos a todos, incluindo às crianças. Contudo, estas podem achar tudo estranho, o afastamento dos avós, dos amigos da escola, dos seus hábitos diários e da falta de rotinas.

Segundo os investigadores, este cenário pode tornar-se complexo para as crianças entenderem:

Embalar informação baseada em provas sobre a pandemia de uma forma simples e entregá-la diretamente aos educadores e aos sistemas educativos irá beneficiar as crianças, os seus professores e as suas famílias.

Estes breves recursos centram-se no conteúdo adequado à idade, no conhecimento sobre o vírus e na forma de evitar a sua propagação para capacitar as crianças e inspirá-las a agir com a sua própria vontade.