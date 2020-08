O software que usamos deve ser atualizado para nos dar novas funcionalidades e para estar protegido. Este papel cabe ao utilizador, mas principalmente também a quem o desenvolve, acompanhando as novidades.

Claro que temos sempre as apps que pararam no tempo e que nos são essenciais ainda hoje. Estas, como seria esperado, têm problemas em correr no Windows 10. O que fazer nestas situações? A resposta e a solução são simples!

Uma ajuda para o software mais antigo

Qualquer app que tenhamos deve ser adaptada ao sistema operativo que usamos. Com as mudanças que ocorrem e com as melhorias que estes trazem, deveria ser um processo natural e normal surgirem atualizações.

Como isso nem sempre acontece, ficamos com heranças difíceis de resolver, por serem essenciais. Nos casos em que o software tem mesmo de ser usado, existe uma solução para quando este não quer ou não consegue correr no Windows 10.

Assim qualquer app pode ser usada no Windows 10

O processo inicia-se com o clicar do botão direito do rato em cima do executável que querem correr. Na lista de opções presentes no menu de contexto, devem escolher Propriedades, que normalmente é a última opção disponível aqui nesta área.

Na nova janela que for aberta, devem escolher o separador Compatibilidade. Aqui vão ter a opção Modo de compatibilidade. Devem ativá-la e escolher a versão do Windows que querem simular. A lista vai do Windows 95 até ao recente Windows 8.

Mais opções de compatibilidade para ajudar

Para além desta opção, e caso tenham problemas com a app, podem ainda ativar outras ajudas. Falamos da possibilidade de usar o modo de cores reduzido, de executar com o ecrã a 640×480, ou executar essa app como administrador.

É desta forma simples que tornam qualquer software compatível com o Windows 10. Este vai ser executado num modo especial, quem o sistema operativo se apresentará como aquele que era esperado pela app.