O Waze é uma das apps mais usadas por quem conduz nas estradas nacionais. Não serve apenas para orientar os condutores, mas é usada também por todos para ver os utilizadores que estão perto. Estes usam ícones próprios, mas há uma forma de ter um único e diferente. Descubra como em poucos passos.

Personalização no Waze de forma simples

Quem usa o Waze certamente já reparou que no ecrã, seja do smartphone, no Android Auto ou noutros, existem outros condutores perto. Esta é uma funcionalidade que mostra a atividade nas redondezas e que revela também como todos podem contribuir para este serviço, muitas vezes sem darem por isso.

Cada um desses condutores é representado por um ícone único, sempre associado ao seu grau de contribuição. Pode também ser, simplesmente, pela forma como querem ser visto pelos restantes condutores. A escolha é limitada, mas permite ainda assim alguma personalização.

Um simples código vai mudar tudo nesta app

Algo que não é visível é um ícone único e que está acessível de forma não direta ou sequer visível. Requer que seja usado um código e que seja realizada uma pesquisa. Assim, e para o ativar, precisam de abrir o Waze e depois aceder à sua pesquisa, tal como fazem para definir um novo destino.

A grande diferença agora é que em vez de definirem um local vão usar um código que apenas o Waze entenderá. Assim, e na pesquisa, devem colocar o seguinte código: ##@morph. Após escreverem este código, só precisam de realizar uma pesquisa, que não retornará nenhum resultado, sendo fechada.

Um novo ícone para os outros condutores

Apesar de não ser de imediato visível, o utilizador tem agora um novo ícone. Este é de um monstro ciclope (apenas 1 olho) e será assim que o condutor passará a ser visto pelos restantes condutores quando estiver a usar a app. Podem também confirmar o ícone no perfil do utilizador.

Esta é uma forma simples, apesar de não visível e direta, de personalizar o Waze e assim ter algo completamente diferente. Com um simples código na pesquisa tudo muda e são vistos de forma completamente diferente pelos restantes condutores.