Samsung bate Apple e mantém domínio nos smartphones na Europa no início de 2024

A luta pelo domínio do mercado dos smartphones tem 2 players sempre presentes. Falamos da Samsung e da Apple, que têm procurado estar no topo das vendas e têm-se batido por esse posto. Agora, e com os dados mais recentes, fica claro que a Samsung bate a Apple e mantém o domínio nos smartphones na Europa no início de 2024.

Samsung mantém domínio nos smartphones

Segundo os últimos números apresentados pela Counterpoint Research, a Samsung foi a maior marca de smartphones no primeiro trimestre de 2024. A sua quota de mercado foi de 32% e as suas vendas aumentaram 7% durante o primeiro trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

No entanto, o seu volume de vendas aumentou. Não foi tão bom quanto o aumento geral das vendas no mercado europeu, que foi de 10%. Pela primeira vez em dois anos, a empresa sul-coreana recuperou a posição de número um nas regiões da Europa Central e Oriental da Xiaomi.

Apple perdeu espaço na Europa

A Apple conquistou uma participação de 25% no mercado europeu de smartphones, dois pontos percentuais abaixo do ano passado. Isso significa que as vendas do iPhone diminuíram este ano, enquanto as vendas da Samsung aumentaram.

Espera-se que as vendas do iPhone continuem a cair até o lançamento do iPhone 16 no quarto trimestre de 2024. Segundo a empresa de pesquisa de mercado, o Galaxy S24 foi muito bem recebido pelos clientes europeus.

Vendas das outras marcas cresceram

As vendas da Xiaomi aumentaram 11% relativamente ao ano passado e a sua quota de mercado global no mercado europeu de smartphones foi de 18%. No entanto, a Honor e a Realme foram as marcas que apresentaram maior crescimento. As vendas da Honor aumentaram 67% para atingir uma quota de mercado de 4%, enquanto as vendas da Realme aumentaram 59% para atingir uma quota de mercado de 4%.

Todas as outras marcas combinadas representaram a quota de mercado restante de 18%. Desde o segundo trimestre de 2020, devido aos problemas de patentes com a Nokia, as vendas do OnePlus e OPPO caíram significativamente e estas marcas saíram das cinco primeiras classificações.